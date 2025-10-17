Студия Unfrozen рассказала про Сестру Дейру в Heroes of Might & Magic: Olden Era

Недавно в Steam состоялся релиз демо-версии предстоящей стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era. Тем не менее, разработчики продолжают делиться новыми подробностями того, что ожидает игроков в полной версии игры.

Студия Unfrozen представила ещё одно промо-изображение, посвящённое персонажу, которого можно будет встретить в игре - Сестре Дейре:

Многие жители Альвари расстались со своими близкими после того, как покинули их и изменились Бездной. Несмотря на решение ее старшей сестры бросить Альвар ради чего-то более зловещего, сестра Дейра остается путеводной звездой для тех, кто бросает вызов тьме. Давайте узнаем ее историю!



Хотя обитатели Альвара вышли на свет, магия дневного света осталась для них недостижимой. Не испугавшись, они основали культ, посвящённый Сёстрам-Магам, веря, что их посланница, Эридор, может даровать божественную силу через священные маски.



Когда Триумвират объявил культ вне закона, маски продолжали существовать. Безмятежная Дейра обнаружила, что её маски способны рассеивать тьму, ослабляя некоторых монстров. Это принесло ей признание, но её сестра, Кейри, отвергла этот путь и выбрала нечто гораздо более тёмное.

Дейра обладает следующими особенностями:

Специализация: Маска Солнца

Начинает с заклинанием «Избранник Арины» экспертного уровня. Эта версия заклинания даёт цели +1 очко действия.

При произнесении этого заклинания эффективная сила заклинания увеличивается на 1 за каждые 3 уровня героя.

Релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе ожидается в 2026 году.