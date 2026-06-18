Свежий патч для Heroes of Might and Magic: Olden Era улучшает тактику боёв и перерабатывает поведение ИИ

Тактическая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era получила новое обновление — патч версии 0.80.24, который сосредоточен на улучшении боевой системы, интерфейса и стабильности искусственного интеллекта.

Главным изменением стало внедрение системы сохранения расстановки юнитов в сражениях против ИИ. Теперь игроки могут фиксировать построение армии отдельно для каждого героя, и оно будет автоматически применяться в стандартных боях против нейтральных противников. В то же время в PvP-сражениях и при выполнении особых сценарных задач войска по-прежнему будут размещаться в заранее заданных позициях, чтобы сохранить баланс.

Разработчики уточняют, что новая система учитывает особенности поля боя, включая процедурно генерируемые препятствия. В случаях, когда выбранная позиция недоступна, юнит возвращается в исходную ячейку. Также переработан порядок размещения отрядов в зависимости от слотов армии, а сам этап расстановки получил визуальные и звуковые улучшения.

Отдельное внимание уделено удобству интерфейса: теперь при попытке выхода из игры в случае потери соединения появляется окно подтверждения, предотвращающее случайное закрытие клиента.

В балансе затронуты отдельные элементы — в частности, ослаблен урон Аватара, зависящий от показателя Spell Power героя. Это изменение носит временный характер и, по словам команды Unfrozen, станет частью более масштабной переработки баланса в будущих обновлениях.

Патч также устраняет ряд ошибок. Исправлены некорректные описания умений, включая «Некромантию» и эффект набора «Слово Посла», восстановлена работа некоторых бонусов, а также устранены редкие случаи зависания ИИ и автоматических боёв при штурме гарнизонов в кампании.

Обновление делает Olden Era более стабильной и предсказуемой в ключевых механиках, одновременно усиливая контроль игрока над тактической частью сражений.