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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 173 оценки

Сюжетный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era - приквел легендарной серии выйдет летом этого года

butcher69 butcher69

Во время презентации Triple-i initiative студия Unfrozen представила сюжетный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era — новой главы культовой стратегии, которая станет приквелом к самой первой части серии.

В синематике показаны первые искры войны: континент Джадам охвачен хаосом, армии сталкиваются в кровавых сражениях, а в тени зреет ещё большая угроза. Тёмные силы используют раздор как возможность для захвата власти.

Olden Era обещает сохранить дух классических HoMM, при этом раскрывая ранее неизвестные страницы истории. Релиз в раннем доступе запланирован на лето 2025 года.

31
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
JackBV

Лучшие что случилось с Героями это Disciples , тут же как то всё пёстро , смахивает больше на китайскую мобильную дро***ню .

13
PanKotovsky

Эх, воскресили бы Дисциплес....

Настоящие, а е то что после 2 части было.

9
Phobos_1990 PanKotovsky

Reincarnation в принципе не плохой. Но вот 4 - совсем не то =(

slavko_xxx PanKotovsky

Да даже ремейка хватило, но увы, видел комент на ютубе одного из девелоперов, что ремейка в разработке нет и не планируется по крайней мере пока

BluntZebulon

Релиз и ранний доступ - не одно и тоже

6
Hughey

ГЕРОИ это легенда на все времена! Побыстрее уже выпускайте)

3
Кроллег

Ну вот мы как-то незаметно со второго квартала переехали на лето.

2
Talendor3

так 2 квартал это с апреля по июнь. так что в конце июня могут еще выкатить

1
sa1958

Ждём.

1