Сюжетный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era - приквел легендарной серии выйдет летом этого года

Во время презентации Triple-i initiative студия Unfrozen представила сюжетный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era — новой главы культовой стратегии, которая станет приквелом к самой первой части серии.

В синематике показаны первые искры войны: континент Джадам охвачен хаосом, армии сталкиваются в кровавых сражениях, а в тени зреет ещё большая угроза. Тёмные силы используют раздор как возможность для захвата власти.

Olden Era обещает сохранить дух классических HoMM, при этом раскрывая ранее неизвестные страницы истории. Релиз в раннем доступе запланирован на лето 2025 года.