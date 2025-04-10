Сюжетный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era - приквел легендарной серии выйдет летом этого года

Во время презентации Triple-i initiative студия Unfrozen представила сюжетный трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era — новой главы культовой стратегии, которая станет приквелом к самой первой части серии.
В синематике показаны первые искры войны: континент Джадам охвачен хаосом, армии сталкиваются в кровавых сражениях, а в тени зреет ещё большая угроза. Тёмные силы используют раздор как возможность для захвата власти.
Olden Era обещает сохранить дух классических HoMM, при этом раскрывая ранее неизвестные страницы истории. Релиз в раннем доступе запланирован на лето 2025 года.
Лучшие что случилось с Героями это Disciples , тут же как то всё пёстро , смахивает больше на китайскую мобильную дро***ню .
Эх, воскресили бы Дисциплес....
Настоящие, а е то что после 2 части было.
Reincarnation в принципе не плохой. Но вот 4 - совсем не то =(
Да даже ремейка хватило, но увы, видел комент на ютубе одного из девелоперов, что ремейка в разработке нет и не планируется по крайней мере пока
Релиз и ранний доступ - не одно и тоже
ГЕРОИ это легенда на все времена! Побыстрее уже выпускайте)
Ну вот мы как-то незаметно со второго квартала переехали на лето.
так 2 квартал это с апреля по июнь. так что в конце июня могут еще выкатить
Ждём.