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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 169 оценок

У стратегии Heroes of Might & Magic Olden Era более 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam

butcher69 butcher69

С возвращением культовой стратегии Heroes of Might & Magic связано немало ожиданий — и Olden Era уже привлекает огромное внимание. Новая часть серии, вдохновлённая классическими играми, попала в топ-50 самых ожидаемых проектов Steam: её добавили в список желаемого свыше 500 тысяч раз. Это рекорд для жанра пошаговых стратегий и уверенная позиция в общем топе.

Olden Era отправит игроков в знакомый мир Энрота, а также на новый континент Джадам, ранее лишь упоминавшийся в лоре. Здесь геймеров ждёт яркий фэнтезийный мир, строительство городов, сбор войск и эпические битвы с мифическими существами.

Будет доступна кампания, одиночные карты, генератор случайных сценариев и сетевой режим. Кроме того, игроки смогут создавать свои собственные истории в редакторе карт и делиться ими с сообществом.

Выход в ранний доступ запланирован на второй квартал 2025 года.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
smallhell

Для, на самом деле, не такой уж и большой студии, 500 тысяч в желаемых это неплохой результат. Очень хочу, что бы у них все получилось.

8
Alex40001

юбисофт да маленькая по сравнению с майкрософт. а вот если бы они свое поделие выпускали под другим названием и с другим лором тогда да ...

-7
Hog2012 Alex40001

Речь наверно про студию разработчиков, а не про издателя, которым является Юбисофт.

5
Alex40001 Hog2012

так это не маленькая студия если что по меркам индюшек и они не индюшки

0
smallhell Alex40001

Не маленькая, да и не большая студия.

0
Alex40001 smallhell

50+ сусликов и дятлов думаю зоопарк большой

-3
Кей Овальд

Круто, жду.

0
sa1958

Подождём - увидим.

0
Пользователь ВКонтакте

Демку бы // Иван Марков

0
Talendor3
континент Джадам, ранее лишь упоминавшийся в лоре

в might and magic Джадам как раз таки был

0
Sergey Yeremin

ага, собственно mm8

-1
EvgeniiV

Герои это супер, если годнота выйдет, ждём

0
maximus388

На самом деле это не так много, даже если брать вообще все игры в стим или только со схожей спецификой жанра.
Вспоминая прошлогоднее исследование Вальве о корреляции списков желаемого к реальным продажам, выходило в среднем, что в первую неделю после релиза всего 13% добавивших приобретало проект, потом еще 13% в течение года. Из них половина покупает во время скидок.
Конечно есть разные коэффициенты конверсии в зависимости от продвижения и рекламы, плюс динамика добавления в список желаемого.
Но выйди игра сейчас, продажи в стим, скорее всего, были бы меньше 100К копий, это мало для продолжения культовой серии. Благо что планируется ранний доступ и общий интерес, как и повышение в тотале списка желаемого, наверняка подрастет, особенно если сабж выстрелит.

-1
Janekste

Это очень МНОГО, если учесть, что проект никак толком НЕ рекламируется. О нём мало кто знает.

0
Sergey Yeremin

вообще 500к это ... мало ((((
я там есть.. но хотелось бы видеть циферки в несколько кк.

больше любви жанру стратегий!

-1
jax baron

но на пг усруться и скажут - что боты накрутили и не кому не нужна.

-3
Alex40001

а че вопли то подняли как будто в 10 выбились.

есть цифры по всем стратегиям пошаговым или с английского неправильно перевели?

-6
Vordulak06

Тут стоит клеймо провала - Ubisoft

-6
Кей Овальд

Авторы говорили, что они не вмешиваются. Хз правда или нет, Юбики реально могут поднасрать на ровном месте, но пока как будто с игрой всё хорошо.

-1
zxcpoiqwe

Вряд ли тут будут биксеуальные негры-ифриты

0