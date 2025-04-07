У стратегии Heroes of Might & Magic Olden Era более 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam

С возвращением культовой стратегии Heroes of Might & Magic связано немало ожиданий — и Olden Era уже привлекает огромное внимание. Новая часть серии, вдохновлённая классическими играми, попала в топ-50 самых ожидаемых проектов Steam: её добавили в список желаемого свыше 500 тысяч раз. Это рекорд для жанра пошаговых стратегий и уверенная позиция в общем топе.
Olden Era отправит игроков в знакомый мир Энрота, а также на новый континент Джадам, ранее лишь упоминавшийся в лоре. Здесь геймеров ждёт яркий фэнтезийный мир, строительство городов, сбор войск и эпические битвы с мифическими существами.
Будет доступна кампания, одиночные карты, генератор случайных сценариев и сетевой режим. Кроме того, игроки смогут создавать свои собственные истории в редакторе карт и делиться ими с сообществом.
Выход в ранний доступ запланирован на второй квартал 2025 года.
Для, на самом деле, не такой уж и большой студии, 500 тысяч в желаемых это неплохой результат. Очень хочу, что бы у них все получилось.
юбисофт да маленькая по сравнению с майкрософт. а вот если бы они свое поделие выпускали под другим названием и с другим лором тогда да ...
Речь наверно про студию разработчиков, а не про издателя, которым является Юбисофт.
так это не маленькая студия если что по меркам индюшек и они не индюшки
Не маленькая, да и не большая студия.
50+ сусликов и дятлов думаю зоопарк большой
Круто, жду.
Подождём - увидим.
Демку бы // Иван Марков
в might and magic Джадам как раз таки был
ага, собственно mm8
Герои это супер, если годнота выйдет, ждём
На самом деле это не так много, даже если брать вообще все игры в стим или только со схожей спецификой жанра.
Вспоминая прошлогоднее исследование Вальве о корреляции списков желаемого к реальным продажам, выходило в среднем, что в первую неделю после релиза всего 13% добавивших приобретало проект, потом еще 13% в течение года. Из них половина покупает во время скидок.
Конечно есть разные коэффициенты конверсии в зависимости от продвижения и рекламы, плюс динамика добавления в список желаемого.
Но выйди игра сейчас, продажи в стим, скорее всего, были бы меньше 100К копий, это мало для продолжения культовой серии. Благо что планируется ранний доступ и общий интерес, как и повышение в тотале списка желаемого, наверняка подрастет, особенно если сабж выстрелит.
Это очень МНОГО, если учесть, что проект никак толком НЕ рекламируется. О нём мало кто знает.
вообще 500к это ... мало ((((
я там есть.. но хотелось бы видеть циферки в несколько кк.
больше любви жанру стратегий!
но на пг усруться и скажут - что боты накрутили и не кому не нужна.
а че вопли то подняли как будто в 10 выбились.
есть цифры по всем стратегиям пошаговым или с английского неправильно перевели?
Тут стоит клеймо провала - Ubisoft
Авторы говорили, что они не вмешиваются. Хз правда или нет, Юбики реально могут поднасрать на ровном месте, но пока как будто с игрой всё хорошо.
Вряд ли тут будут биксеуальные негры-ифриты