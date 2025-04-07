У стратегии Heroes of Might & Magic Olden Era более 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam

С возвращением культовой стратегии Heroes of Might & Magic связано немало ожиданий — и Olden Era уже привлекает огромное внимание. Новая часть серии, вдохновлённая классическими играми, попала в топ-50 самых ожидаемых проектов Steam: её добавили в список желаемого свыше 500 тысяч раз. Это рекорд для жанра пошаговых стратегий и уверенная позиция в общем топе.

Olden Era отправит игроков в знакомый мир Энрота, а также на новый континент Джадам, ранее лишь упоминавшийся в лоре. Здесь геймеров ждёт яркий фэнтезийный мир, строительство городов, сбор войск и эпические битвы с мифическими существами.

Будет доступна кампания, одиночные карты, генератор случайных сценариев и сетевой режим. Кроме того, игроки смогут создавать свои собственные истории в редакторе карт и делиться ими с сообществом.

Выход в ранний доступ запланирован на второй квартал 2025 года.