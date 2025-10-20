ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 315 оценок

Ubisoft исчезла из списка издателей Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam

AceTheKing AceTheKing

Франшиза Heroes of Might & Magic готовится к возвращению - недавно в Steam появилась демоверсия игры Heroes of Might & Magic: Olden Era, и фанаты уже заметили интересные изменения на её странице.

Ранее в списке издателей проекта значились две компании: Ubisoft и Hooded Horse, однако в октябре Ubisoft исчезла из этого списка. Теперь единственным издателем значится Hooded Horse, известная тем, что продаёт свои игры в России. Есть вероятность, что и Heroes of Might & Magic: Olden Era будет доступна в российском регионе без ограничений.

Тем не менее, франшиза Heroes of Might & Magic по-прежнему остаётся интеллектуальной собственностью Ubisoft, что создаёт риск возможных региональных ограничений или запрета продаж.

Комментарии:  6
нитгитлистер

и это хорошо!

Alex40001

а может плохо посмотрели что за дрьмо и слились

нитгитлистер Alex40001

нет. те_кто_решает увидели в какое дерьмо вляпался убейсофт и попросили их тихо слиться чтобы не портили ни репутацию ни продажи новой игрули

Alex40001 нитгитлистер

ахахахахахахахах ляяяяя ну наивняк

