Ubisoft исчезла из списка издателей Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam

Франшиза Heroes of Might & Magic готовится к возвращению - недавно в Steam появилась демоверсия игры Heroes of Might & Magic: Olden Era, и фанаты уже заметили интересные изменения на её странице.

Ранее в списке издателей проекта значились две компании: Ubisoft и Hooded Horse, однако в октябре Ubisoft исчезла из этого списка. Теперь единственным издателем значится Hooded Horse, известная тем, что продаёт свои игры в России. Есть вероятность, что и Heroes of Might & Magic: Olden Era будет доступна в российском регионе без ограничений.

Тем не менее, франшиза Heroes of Might & Magic по-прежнему остаётся интеллектуальной собственностью Ubisoft, что создаёт риск возможных региональных ограничений или запрета продаж.