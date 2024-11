Unfrozen подробнее рассказали про некромантию в Heroes of Might and Magic: Olden Era

Студия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era, выпустили новый дневник разработки, в котором подробнее рассказали про то, как будет работать некромантия в игре.

По словам разработчиков, некромантия всегда была одной из самых противоречивых способностей во франшизе, которую большинство игроков считали очень сильной. Разработчики стремятся сохранить нужный баланс в использовании данной способности в игре: в Olden Era некромантия будет действовать на всех существ игрока, но при этом позволит оживлять только тех, кто уже есть в армии. Количество оживляемых существ в свою очередь будет прямо зависеть от общего запаса здоровья убитых в бою врагов.

Разработчики считают, что данная система баланса позволит сохранить интерес как самому игроку, так и его противнику. При необходимости студия будет вносить дальнейшие корректировки в баланс игры.

Кроме того, разработчики поделились лорной беседой.