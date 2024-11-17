Unfrozen подробнее рассказали про некромантию в Heroes of Might and Magic: Olden Era

Студия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era, выпустили новый дневник разработки, в котором подробнее рассказали про то, как будет работать некромантия в игре.
По словам разработчиков, некромантия всегда была одной из самых противоречивых способностей во франшизе, которую большинство игроков считали очень сильной. Разработчики стремятся сохранить нужный баланс в использовании данной способности в игре: в Olden Era некромантия будет действовать на всех существ игрока, но при этом позволит оживлять только тех, кто уже есть в армии. Количество оживляемых существ в свою очередь будет прямо зависеть от общего запаса здоровья убитых в бою врагов.
Разработчики считают, что данная система баланса позволит сохранить интерес как самому игроку, так и его противнику. При необходимости студия будет вносить дальнейшие корректировки в баланс игры.
Кроме того, разработчики поделились лорной беседой.
Ну я даже не знаю. В каком месте некромантия очень сильная? Разве что при наличии плаща короля вампиров можно пополнять армию личами. А скелеты что, делают какую-то погоду на поздних этапах игры.
Если только разориться на телепорт и жахнуть стаком 1,5к скелетов по кому-нибудь, но, профитнее тот же "взрыв" вкачать + сфера, 3к урона будет зачастую. А с инициативой скелетов пока до них ход дойдёт - уже и бой кончится, при том тормозят ГГ не хило. Короче, да, скелеты - фигня. Вот были-бы они дальнобойными как в 5 части - вот это было бы круто.
Дальнобойные тоже будут:
Помню на паре карт в hota на самом высоком уровне сложности как раз в гипер поздней игре летал по всем замкам, скупал легионы низкоуровневых юнитов и превращал в скелетов. Только они в итоге из всей армии и оставались после финальной зарубы. Их сила всегда в количестве
еще раз? ну надо же. я не повторяю дважды, я не повторяю дважды ...