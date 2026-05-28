Unfrozen представили план разработки HoMM: Olden Era в раннем доступе, отмечая миллион проданных копий

Hooded Horse, Unfrozen Studio и Ubisoft представили первоначальный план разработки Heroes of Might and Magic: Olden Era, новейшей части легендарной серии пошаговых стратегий. План охватывает ближайшие несколько месяцев, а также будущие цели раннего доступа, так что нынешним и будущим игрокам есть чему порадоваться.

Это происходит на фоне ещё одной фантастической вехи в развитии игры – Heroes of Might and Magic: Olden Era продано более 1 миллиона копий за первый месяц. Отзывы об успешном запуске игры определили такие первоначальные цели разработки, как режим командной игры, перебалансировка навыков героев и дальнейшее улучшение генератора случайных карт, но помимо этого:

Режим наблюдателя, переработка элитных классов и улучшения системы подбора игроков появятся позже в этом году.

Общие цели раннего доступа включают в себя внедрение подземного ландшафта, улучшение редактора карт, режим Ironman для кампании и многое другое!

Долгосрочные цели раннего доступа включают в себя завершение одиночной кампании, добавление поддержки обмена картами и введение нового режима PvE.

Также будут выходить регулярные обновления, добавляющие все, от нового контента (герои, заклинания, существа и т. д.), улучшений пользовательского интерфейса, доработок ИИ и множества улучшений качества жизни на основе отзывов сообщества.

Heroes of Might and Magic: Olden Era доступна в раннем доступе для ПК в Steam и Microsoft Store (через Game Preview). Игра также доступна через PC Game Pass.