Unfrozen предупредила об активизации мошенников, выдающих себя за разработчиков Heroes of Might and Magic: Olden Era

Студия Unfrozen, создатели предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era, выступили с официальным предупреждением для игроков.

Поводом стало выявление мошеннической деятельности, когда злоумышленники пытаются выдавать себя за команду создателей игры. В своем заявлении студия сообщила, что пока ведется подготовка к запуску в раннем доступе, некоторые недобросовестные лица вовлекают пользователей в различные опасные схемы.

Unfrozen подчеркивает, что всю официальную информацию публикует исключительно на своем сайте, а письма рассылает только с корпоративных адресов, оканчивающихся на @unfrozen.studio. Единственным легальным способом распространения игры является Steam.

Запуск Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.