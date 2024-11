Unfrozen рассказали про режим "Арена" в Heroes of Might and Magic: Olden Era

Разработчики из студии Unfrozen поделились новым дневником разработки Heroes of Might & Magic: Olden Era, в котором подробнее рассказали про один из режимов игры - арену.

По словам разработчиков, в режиме арены игрокам предстоит выбрать одного из трех доступных героев, умения (так же одно из трёх, с возможностью неоднократной прокачки), артефакты, заклинания и армию. Игроки смогут сразиться друг с другом или с ИИ.

Для того чтобы играть в режиме арены было интересно, создателям пришлось поработать над балансом: герои-специалисты обладают повышенным шансом получить навыки под их специализацию, а маги всегда начинают с базовым заклинанием.

Процесс повышения уровня также был упрощен: игроки с самого начала получает 2-й уровень навыка, на котором сразу можно выбрать поднавык, а артефакты и навыки теперь влияют на то, какую магию предложит игра. Если один игрок откроет уникальный предмет, то его противник получит не менее мощный, аналогично и с армией.

Разработчики хотят сделать каждый бой запоминающимся и не похожим на предыдущие. Сыграть в режиме арены будет интересно как новичкам, так и опытным игрокам.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе в Steam во 2 квартале 2025 года.