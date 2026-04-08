В Heroes of Might & Magic: Olden Era показали новую фракцию "Улей"

Разработчики из студии Unfrozen совместно с издателем Hooded Horse представили новую фракцию под названием «Улей», которая появится в Heroes of Might & Magic: Olden Era. Анонс состоялся в преддверии выхода игры в раннем доступе.

«Улей» станет одной из шести фракций, доступных игрокам на старте Early Access. Помимо неё, в игре будут представлены Храм, Подземелье, Роща, Некрополь и Раскол. Каждая из сторон получит собственных существ, уникальные способности и особенности развития.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на ПК 30 апреля. Разработчики планируют постепенно расширять игру новыми механиками и контентом, учитывая отзывы игроков по мере развития проекта.