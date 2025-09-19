В Heroes of Might & Magic Olden Era появится режим наблюдателя

Студия Unfrozen совместно с Hooded Horse продолжает делиться подробностями о грядущей Heroes of Might & Magic Olden Era. В свежем дневнике разработки авторы представили функцию, которую поклонники франшизы просили на протяжении многих лет — режим наблюдателя.

Теперь игроки смогут подключаться к матчам не для участия, а чтобы наблюдать за сражениями и продвижением по карте в реальном времени. Встроенные инструменты позволят менять настройки отображения: включать и отключать туман войны, следить камерой за выбранным героем или игроком, просматривать параметры армии и экономики.

Разработчики отмечают, что режим будет полезен как для дружеских игр, так и для проведения киберспортивных турниров. Возможность следить за матчами без участия откроет новые горизонты для сообщества и сделает баталии ещё более зрелищными.

Напомним, выход Heroes of Might & Magic Olden Era в раннем доступе намечен на конец 2025 года.