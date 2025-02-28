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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 150 оценок

В Heroes Olden Era представлен обновленный лайн-ап юнитов Подземелья

Talendor3
Новости

Разработчики из студии Unfrozen показали обновленный и дополненный лайн-ап существ из фракции Подземелье для грядущих Heroes of Might & Magic: Olden Era.
Список существ был дополнен отсутсвовавшими ранее Танцорами - это дальнобойные юниты 3 уровня, способные поражать сразу 2 цели. Напомним что Подземелья представляет собой одну из классических фракций в героях, и она почти не претерпела изменений.

Релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на второй квартал 2025 года.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кадет Перепечко

музыка из dark messiah of might and magic, эх ностальгия...

4
Alex40001

игры еще нет а обновление есть...

0
Glados_pony

Признаю что считал игру мобилкой по графике, но после просмотра данного ролика... если честно... ассеты выглядит богато и о**енно.

0