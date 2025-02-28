В Heroes Olden Era представлен обновленный лайн-ап юнитов Подземелья

Разработчики из студии Unfrozen показали обновленный и дополненный лайн-ап существ из фракции Подземелье для грядущих Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Список существ был дополнен отсутсвовавшими ранее Танцорами - это дальнобойные юниты 3 уровня, способные поражать сразу 2 цели. Напомним что Подземелья представляет собой одну из классических фракций в героях, и она почти не претерпела изменений.

Релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на второй квартал 2025 года.