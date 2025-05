В сеть утекла сборка Heroes of Might & Magic: Olden Era из закрытого плейтеста

В сети появилась рабочая сборка ожидаемой пошаговой стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era от студии Unfrozen и издателя Ubisoft.

Ссылка была опубликована 4 мая 2025 года пользователем под ником TigerTheGreat. По его словам, выложенная версия потребовала некоторых исправлений, но после этого позволяет играть матчи против компьютерных оппонентов (ИИ), так как меню мультиплеера удалось разблокировать. Судя по всему, речь идет о сборке, предназначенной для закрытого тестирования (плейтеста), доступ к которому ранее можно было запросить через Steam.

Напомним, Heroes of Might & Magic: Olden Era – это новая часть культовой серии, действие которой развернется на континенте Джадам в мире Энрот. Разработкой занимается студия Unfrozen, известная по игре Iratus: Lord of the Dead. Проект предложит как одиночную кампанию и отдельные сценарии, так и различные мультиплеерные режимы, включая классический, режим с одним героем и арену. Также заявлен редактор карт.

Официальный выход игры в ранний доступ Steam запланирован на второй квартал 2025 года. Утечка предоставляет неавторизованную возможность взглянуть на проект до его официального релиза.