В сеть утекла сборка Heroes of Might & Magic: Olden Era из закрытого плейтеста

В сети появилась рабочая сборка ожидаемой пошаговой стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era от студии Unfrozen и издателя Ubisoft.
Ссылка была опубликована 4 мая 2025 года пользователем под ником TigerTheGreat. По его словам, выложенная версия потребовала некоторых исправлений, но после этого позволяет играть матчи против компьютерных оппонентов (ИИ), так как меню мультиплеера удалось разблокировать. Судя по всему, речь идет о сборке, предназначенной для закрытого тестирования (плейтеста), доступ к которому ранее можно было запросить через Steam.
Напомним, Heroes of Might & Magic: Olden Era – это новая часть культовой серии, действие которой развернется на континенте Джадам в мире Энрот. Разработкой занимается студия Unfrozen, известная по игре Iratus: Lord of the Dead. Проект предложит как одиночную кампанию и отдельные сценарии, так и различные мультиплеерные режимы, включая классический, режим с одним героем и арену. Также заявлен редактор карт.
Официальный выход игры в ранний доступ Steam запланирован на второй квартал 2025 года. Утечка предоставляет неавторизованную возможность взглянуть на проект до его официального релиза.
После 5ых выглядит наоборот как деградация, пятые были вершиной развития серии
ну 5 топ - но и не настолько новая плоха
Надо понять уже наконец, никогда и ни что не будет уже как раньше(к сожалению большому)
О, а где скачать?
лепота.
Жаль что слили. Но игре это навряд ли навредит. Найду где скачать обязательно пощупаю. Я очень жду игру.
Там в плейтесте был обрезок от игры, которая в свою очередь в раннем доступе выйдет.
Данный слив и не навредит, и не сможет толком отрекламировать проект.
Разве что теперь у разработчиков появится стимул выпустить готовую сборку пораньше, не дожидаясь июньских презентаций.
Она в раннем доступе даже не вышла, даже если появится в сети, так играбельность околонулевая будет.
Пи"дёж, нету ни"уя