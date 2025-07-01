Возрождение легенды: Heroes of Might and Magic - Olden Era издаст Hooded Horse

Фанатов пошаговой стратегии ждет радостная новость — Heroes of Might and Magic: Olden Era обзавелась издателем. Компании Hooded Horse, Ubisoft и студия Unfrozen объявили о партнерстве, в рамках которого новая часть культовой серии выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в 2025 году.
Для Hooded Horse это знаковый момент:
«Heroes of Might and Magic — легендарная серия, которая занимает особое место в сердцах и детстве многих геймеров. Для нас большая честь работать над этим проектом», — заявил глава компании Тим Бендер.
Ubisoft, владеющая франшизой, также выразила уверенность в выборе:
«Hooded Horse — идеальный партнер. Их страсть к стратегии и взаимодействие с сообществами делает их ценным союзником», — отметил директор по публикациям Ален Корре.
Студия-разработчик Unfrozen, известная по игре Iratus, тоже полна энтузиазма. Генеральный директор Денис Федоров подчеркнул, что поддержка опытного издателя позволит «представить Olden Era еще большему числу поклонников тактических стратегий по всему миру».
Интерес к проекту уже велик: более 600 000 пользователей добавили игру в список желаемого в Steam — это позволяет игре попасть в топ-50 самых ожидаемых тайтлов платформы.
Olden Era обещает вернуть дух классических Heroes с современными решениями, не теряя душу оригинала.
Все никак не могут доделать это жалкую мультяшную подделку под великую серию. Видимо поэтому согласилась издавать эту инди помойку инди-издатель Hooded Horse.
Первые,2-4х игры в серии были мультяшными,6-7ая части тоже, чего ты хочешь...
5-ая тоже мультики
То есть юбисофт по сути вообще во всем этом участие уже не принимают, кроме как дать добро на работу
они решили что их меньше ногами бить будут болоболы их убедили дистанцироваться но ноги все вытрут об эту помойку микшинг
а минусы будут?
Их пока не убрали в стиме, как издателя, два издателя пишут
у кого доступ на июньский плейтест был? делитесь файлами игры
не советую там прям альфа альфой прям
меня устроит
в ней только мульт бьіл
чёт не понял, зачем три издателя? юбики сами не смогут выпустить? пригласили в партнёрку ноунеймов?