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Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 207 оценок

Возрождение легенды: Heroes of Might and Magic - Olden Era издаст Hooded Horse

butcher69 butcher69

Фанатов пошаговой стратегии ждет радостная новость — Heroes of Might and Magic: Olden Era обзавелась издателем. Компании Hooded Horse, Ubisoft и студия Unfrozen объявили о партнерстве, в рамках которого новая часть культовой серии выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в 2025 году.

Для Hooded Horse это знаковый момент:

«Heroes of Might and Magic — легендарная серия, которая занимает особое место в сердцах и детстве многих геймеров. Для нас большая честь работать над этим проектом», — заявил глава компании Тим Бендер.

Ubisoft, владеющая франшизой, также выразила уверенность в выборе:

«Hooded Horse — идеальный партнер. Их страсть к стратегии и взаимодействие с сообществами делает их ценным союзником», — отметил директор по публикациям Ален Корре.

Студия-разработчик Unfrozen, известная по игре Iratus, тоже полна энтузиазма. Генеральный директор Денис Федоров подчеркнул, что поддержка опытного издателя позволит «представить Olden Era еще большему числу поклонников тактических стратегий по всему миру».

Интерес к проекту уже велик: более 600 000 пользователей добавили игру в список желаемого в Steam — это позволяет игре попасть в топ-50 самых ожидаемых тайтлов платформы.

Olden Era обещает вернуть дух классических Heroes с современными решениями, не теряя душу оригинала.

21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Egik81

Все никак не могут доделать это жалкую мультяшную подделку под великую серию. Видимо поэтому согласилась издавать эту инди помойку инди-издатель Hooded Horse.

9
Gabrielaves

Первые,2-4х игры в серии были мультяшными,6-7ая части тоже, чего ты хочешь...

Gabrielaves

5-ая тоже мультики

Talendor3

То есть юбисофт по сути вообще во всем этом участие уже не принимают, кроме как дать добро на работу

3
Alex40001

они решили что их меньше ногами бить будут болоболы их убедили дистанцироваться но ноги все вытрут об эту помойку микшинг

jax baron

а минусы будут?

3
Niphestotel

Их пока не убрали в стиме, как издателя, два издателя пишут

A E

у кого доступ на июньский плейтест был? делитесь файлами игры

1
jax baron

не советую там прям альфа альфой прям

1
A E jax baron

меня устроит

1
BaLeFullPlayEr24 A E

в ней только мульт бьіл

Юрий Пенкин

чёт не понял, зачем три издателя? юбики сами не смогут выпустить? пригласили в партнёрку ноунеймов?

1