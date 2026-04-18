Возвращение легенды: новый трейлер Heroes of Might and Magic: Olden Era показал геймплей перед ранним доступом

Поклонники пошаговых стратегий наконец получили свежий взгляд на Heroes of Might and Magic: Olden Era — разработчики из Unfrozen Studio представили новый геймплейный трейлер в преддверии выхода игры в раннем доступе. Запуск в формате Early Access намечен на 30 апреля.
Трёхминутный ролик демонстрирует ключевые элементы игрового процесса: развитие героев, сражения и разнообразие доступных войск. Проект стремится вернуть дух классических частей серии, предлагая как знакомые механики, так и новые режимы.
На старте игрокам будет доступна сюжетная кампания, режим схватки, многопользовательские баталии, а также новая Arena, ориентированная на быстрые и напряжённые бои. Таким образом, Olden Era делает ставку на разнообразие и реиграбельность уже на этапе раннего доступа.
Игра уже доступна для добавления в список желаемого на платформах Steam и Microsoft Store, где она также появится в формате Game Preview. Публикация трейлера приурочена к скорому релизу и призвана подогреть интерес фанатов, ждавших возвращения культовой серии более десяти лет.
Судя по показанному, Olden Era намерена не просто возродить франшизу, но и предложить ей новое развитие.
Какой же безвкусный визуал
это годнота, это мы ждём
Это на телефоны донатная помойка?
ослы совсем сдались и 3 решили сделать
Preview =)
- Бегаешь собираешь дрова камни
- Можно поспать над тем как медленно ходит армия на поле боя =)
- Музыка в трейлере так орет что я вообще не слышал эффектов боя =)
- Визуал не серьезный, какой то агуша гейминг =)
Ладно когда выйдет попробую сыграть, может еще не все так плохо =)