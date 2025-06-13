Выход раннего доступа Heroes Olden Era перенесен на конец 2025 года

Разработчики студии Unfrozen поделились обновленным экраном города Некрополис и сообщили о переносе выхода в ранний доступ Heroes Olden Era на конец 2025 года.

Хотя мы надеялись представить вам версию раннего доступа раньше, мы приняли трудное, но необходимое решение отложить ее выпуск на конец 2025 года. Это решение было принято нелегко, а для того, чтобы обеспечить Olden Era должное внимание, которого она заслуживает. С самого начала нашей целью было создать что-то действительно особенное, а это требует времени, заботы и итераций. Однако как инди-студии нам нужно немного больше времени, чтобы все подготовить к большому выпуску раннего доступа.

Мы получили огромное количество отзывов. Спасибо всем, кто делился своими мыслями и идеями. Это действительно много значит для нас. Теперь нам нужно немного времени, чтобы тщательно все изучить, организовать и, что самое важное, превратить ваши предложения в реальные улучшения игрового процесса. Без вашего бдительного взгляда и конструктивного понимания мы бы не продвинулись так далеко, как сейчас.

Тем временем мы расширили игровые тесты, включив еще больше людей, и продолжаем получать отзывы от сотен наших внутренних бета-тестеров! Мы также просматриваем все отзывы сообщества в наших социальных сетях, а также на веб-сайтах и ​​в группах сообщества обо всем, что мы раскрыли до сих пор, чтобы внести изменения на основе того, чем вы поделились с нами. Многие из улучшений, которые мы опубликовали в прошлых обновлениях, — это только начало; мы обновили Храмовый город и Ангелов на основе того, чем вы поделились с нами, добавили больше опций для удобства чтения и доступности, и еще больше улучшений и сюрпризов уже на подходе, и один из них представлен сейчас: обновленный экран города Некрополис.