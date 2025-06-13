Выход раннего доступа Heroes Olden Era перенесен на конец 2025 года

Разработчики студии Unfrozen поделились обновленным экраном города Некрополис и сообщили о переносе выхода в ранний доступ Heroes Olden Era на конец 2025 года.
Хотя мы надеялись представить вам версию раннего доступа раньше, мы приняли трудное, но необходимое решение отложить ее выпуск на конец 2025 года. Это решение было принято нелегко, а для того, чтобы обеспечить Olden Era должное внимание, которого она заслуживает. С самого начала нашей целью было создать что-то действительно особенное, а это требует времени, заботы и итераций. Однако как инди-студии нам нужно немного больше времени, чтобы все подготовить к большому выпуску раннего доступа.
Мы получили огромное количество отзывов. Спасибо всем, кто делился своими мыслями и идеями. Это действительно много значит для нас. Теперь нам нужно немного времени, чтобы тщательно все изучить, организовать и, что самое важное, превратить ваши предложения в реальные улучшения игрового процесса. Без вашего бдительного взгляда и конструктивного понимания мы бы не продвинулись так далеко, как сейчас.
Тем временем мы расширили игровые тесты, включив еще больше людей, и продолжаем получать отзывы от сотен наших внутренних бета-тестеров! Мы также просматриваем все отзывы сообщества в наших социальных сетях, а также на веб-сайтах и в группах сообщества обо всем, что мы раскрыли до сих пор, чтобы внести изменения на основе того, чем вы поделились с нами. Многие из улучшений, которые мы опубликовали в прошлых обновлениях, — это только начало; мы обновили Храмовый город и Ангелов на основе того, чем вы поделились с нами, добавили больше опций для удобства чтения и доступности, и еще больше улучшений и сюрпризов уже на подходе, и один из них представлен сейчас: обновленный экран города Некрополис.
а там еще на 2 года. у дятлов этих видения новой игры нет а только копипаста и слушать фанатов потому что сами они нихуа не могут соевые хлопушки
Второй квартал
Лето.
Конец года.
А там, гляди, и на двадцать шестой перенесут.
Но если быть немного объективным, то слитый билд был очень сырой. Пусть дорабатывают. Я подожду.
Пусть доделают и доведут до ума.
Честно говоря, ожидаемо. Сначала чуть ли не каждую неделю новостями делились, а потом после беты ушли в тишину и на недавних показах не засветились.
Хорошо, если действительно есть над чем работать, а не творческий кризис или того хуже -- финансовые трудности. Просто теперь в конце года вдобавок будет нелегко найти окно, чтоб проект с ранним доступом окончательно не потерялся на фоне иных полноценных релизов.
Ну, лучше пусть доделывают чем выпускают шляпу.
Никто из разработчиков не говорил, что игру перенесут на конец 2025 года, в статье указано буквально "Хотя мы надеялись представить вам версию Раннего доступа раньше, нам пришлось принять трудное, но необходимое решение отложить её выпуск на более позднее время в 2025 году" это не значит, что на конец года АЛЁ, капец, мало того что перевели неправильно, так ещё и разгоняют эту информацию как правильную и вводят людей в заблуждение
разрабы современного мира - если говорят что отложить её выпуск на более позднее время - это значит на конец года.
Всегда было интересно как работает система выбора окна релиза...
Вот если вы полгода назад сделали заявление о выходе игры в ранний доступ то, наверное, у вас был план, было видение и какой-то объем работ, который вы должны выполнить перед выпуском игры в ранний доступ. Который, допустим, должен был длиться 5 месяцев.
Допустим что-то пошло не по плану и вы решили взять на доработку ещё 1-2 месяца... Ну, бывает, как будто. Хотя и не должно быть.
Но ПОЛГОДА... КАК МОЖНО ОШИБИТЬСЯ НА ПОЛГОДА... Это прикол какой-то?! При всем уважении, не верится что-то про желание - превратить ваши предложения в реальные улучшения игрового процесса. Да и зачем это если был план изначально?! Или плана не было?! Тогда вообще все очень странно... Короче, все это очень печально.
И это даже не релиз версия, а ранний доступ, насколько же там все плохо что ранний доступ нужно на полгода переносить, ну игра будет скорее всего проходная максимально и провальная.
У них был план, например, выпустить замки, которые они сделали, но им справедливо сказали, что эти замки полнейшее дерьмо, и они начали их переделывать. И это только про замки, а там еще много всего, что им казалось норм, но на самом деле оказалось, что не норм) Короче, они думали они уже все круто сделали и собирались выпускать, но оказалось что наделали они овна, и люди в шоке от того, что они показали, и теперь им придется все это переделывать XD
Но, стоит заметить, что, судя по этим 2 замкам, они начали действительно нормально делать) Пусть делают, может, и сделают в итоге
где это написано? в видосе ни слова про перенос
Ну это не страшно.
Главное чтобы было что доделывать.