Вышло второе обновление для Heroes of Might and Magic: Olden Era с дальнейшими правками баланса

Студия Unfrozen выпустила патч 0.80.10 для Heroes of Might and Magic: Olden Era, находящейся в раннем доступе. Обновление стало реакцией на отзывы игроков и в основном касается баланса.

Низкая сложность существенно ослаблена. Компьютер на этом уровне будет действовать очень пассивно, давая игроку много времени для неторопливого развития. Нормальная сложность также стала легче - противник теперь менее агрессивен и реже взаимодействует героями для передачи армии и улучшения отрядов.

Среди исправлений ошибок: починили некорректное отображение текста поднавыка при осаде, эффектов зданий при строительстве, а также тултипов в окне существ. Исправлена проблема с облачными сохранениями и отображение окна героя после повышения уровня в бою.

Теперь в сетевом лобби нельзя запускать карты-сценарии, так как это приводило к десинхронизации. Однако старые сохранения сценариев по-прежнему можно запускать, но это, скорее всего, вызовет ошибки.

Разработчики просят игроков оставлять отзывы в Steam - это помогает им определять приоритеты для дальнейших исправлений и улучшений.