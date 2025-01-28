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Heroes of Newerth 12.05.2010
Мультиплеер, MOBA
7.7 96 оценок

Авторы закрытой MOBA Heroes of Newerth опубликовали несколько новых тизеров

Solstice
Новости

В начале этого месяца социальные странички закрытой несколько лет назад MOBA Heroes of Newerth ожили и опубликовали загадочный тизер в виде яйца феникса. Этот тизер стал поводом для рассуждений среди пользователей о возможном возвращении игры.

Пару дней назад были опубликованы новые тизеры, которые могут намекать на возвращение некогда популярной MOBA. Новый тизер демонстрирует переродившегося феникса из яйца. Кроме того,
авторы в очередной раз обновили превью изображение своих социальных сетей, а официальный сайт игры отображает скрытый логотип, который намекает на скорый анонс.

Большинство пользователей предполагают, что под новым логотипом скрывается название сиквела Heroes of Newerth.

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Heroes of Newerth
12.05.2010
Комментарии: 2
Ваш комментарий
rexstorz

ООО да классная была моба, ещё во времена работы Гарены !)) эх
и для варика был клиентом ух

1
ДаДжи

был в последние минуты на гаНгрене и на сервере инте.если оно восскреснет,пару часов ежедневго буду там провдить

0