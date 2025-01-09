Классическая MOBA Heroes of Newerth, похоже, намекает на свое возвращение

Если вы вдруг забыли, то когда-то существовала такая игра в жанре Моba под названием Heroes of Newerth, сервера которой были закрыти несколько лет назад.

Пару дней назад официальные твиттер(Х) и Facebook каналы игры вдруг ожили и запостили тизер, который может намекать на возвращение некогда популярной Moba. Кроме того, на страничках этих сетей были обновлены логотипы, которые явно намекают на возвращение Heroes of Newerth Пользователи сети сделали вывод, что опубликованный тизер это явный намек на яйцо феникса, а значит Heroes of Newerth скоро переродится из пепла.

Напоминаем вам, что сервера Heroes of Newerth были закрыли в 2022 году. Спустя время группа энтузиастов запустила не коммерческий проект (Project Kongor), на котором было зарегистрировано около 600 тысяч аккаунтов, сыграно около миллиона игр, а также проводились любительские турниры с призовыми в несколько тысяч долларов. Кроме того, создатели проекта выпускали обновления баланса и публиковали различный материал по игре на ютуб.

Несмотря на то, что игра была закрыта в 2022 году, право на эту интеллектуальную собственность принадлежит компании Garena, которая выкупила права на игру в далеком 2015 году. На фоне интереса публики, вполне возможно, что компания решила инвестировать какую то часть денег на перезапуск игры, что бы посмотреть, что из этого выйдет.