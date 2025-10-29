Анонсирован турнир по Heroes of Newerth: Reborn с призовым фондом 100 тысяч долларов

Авторы обновленной Heroes of Newerth: Reborn анонсировали проведение турнира без предварительных инвайтов. Разработчики пока не назвали точной даты проведения турнира.

Глобальный турнир HoN Reborn с призовым фондом $100 000 — это призыв ко всем героям вернуться на поле боя. Приготовьтесь к предстоящему турниру HoN Reborn с огромным призовым фондом в 100 000 долларов. Лучшие игроки мира возвращаются. Никаких приглашений. Никаких ограничений. Только открытые отборочные и один огромный призовой фонд.

Напомним, Heroes of Newerth была впервые запущена в мае 2010 года, однако ее сервера были закрыты в 2022 году. Разработка HoN Reborn была анонсирована в январе 2025 года. Открытое бета-тестирование MOBA от Kongor Studios начнется 11 ноября. Релиз игры запланирован на 1 квартал 2026 года.