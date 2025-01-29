Авторы Heroes of Newerth: Reborn пpeдcтaвили дopoжную кapту на 2025 год, где обозначили зиму как окно релиза. Кроме того, разработчики запустили официальный сайт игры, где вы можете ознакомится с дополнительными деталями.
Что еще стало известно из дорожной карты:
- До весны текущего года разработчики намерены собрать средстава с помощью краудфандинг площадки "Campaign Genesis", а также запустить закрытый альфа-тест;
- В течении лета будет запущен закрытый бета-тест и проделаны дальнейшие шаги по разработке игры;
- Осенью будет запущено открытое бета-тестирование с различными ивентами и прочее;
- Зимой состоится релиз игры 1.0 и будут запущены первые турниры.
Бонусом разработчики опубликовали свой первый блог:
Напонимаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn является перезапуском оригинальной Heroes of Newerth, которую закрыли несколько лет назад. Разработчики обещают около 80 героев на релизе, обновленный матч-мейкинг, обновленный движок и прочие улучшения.