Авторы Heroes of Newerth: Reborn пpeдcтaвили дopoжную кapту на 2025 год, где обозначили зиму как окно релиза. Кроме того, разработчики запустили официальный сайт игры, где вы можете ознакомится с дополнительными деталями.

Что еще стало известно из дорожной карты:

До весны текущего года разработчики намерены собрать средстава с помощью краудфандинг площадки "Campaign Genesis", а также запустить закрытый альфа-тест;

В течении лета будет запущен закрытый бета-тест и проделаны дальнейшие шаги по разработке игры;

Осенью будет запущено открытое бета-тестирование с различными ивентами и прочее;

Зимой состоится релиз игры 1.0 и будут запущены первые турниры.

Бонусом разработчики опубликовали свой первый блог:

Напонимаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn является перезапуском оригинальной Heroes of Newerth, которую закрыли несколько лет назад. Разработчики обещают около 80 героев на релизе, обновленный матч-мейкинг, обновленный движок и прочие улучшения.