Авторы закрытой MOBA Heroes of Newerth опубликовали несколько новых тизеров

В начале этого месяца социальные странички закрытой несколько лет назад MOBA Heroes of Newerth ожили и опубликовали загадочный тизер в виде яйца феникса. Этот тизер стал поводом для рассуждений среди пользователей о возможном возвращении игры.
Пару дней назад были опубликованы новые тизеры, которые могут намекать на возвращение некогда популярной MOBA. Новый тизер демонстрирует переродившегося феникса из яйца. Кроме того,
авторы в очередной раз обновили превью изображение своих социальных сетей, а официальный сайт игры отображает скрытый логотип, который намекает на скорый анонс.
Большинство пользователей предполагают, что под новым логотипом скрывается название сиквела Heroes of Newerth.
ООО да классная была моба, ещё во времена работы Гарены !)) эх
и для варика был клиентом ух
был в последние минуты на гаНгрене и на сервере инте.если оно восскреснет,пару часов ежедневго буду там провдить
Начал играть в HoN в 2014 году, в середине декабря. Новогоднее настроение, отличная атмосфера игры тогда была.
С теплом вспоминаю и по сей день. Надеюсь игра возродится, и подарит нам все те же ощущения.
Возможно многие не в курсе, но есть Project KONGOR. Можно с удовольствием играть в тот самый ХоН.