MOBA Heroes of Newerth: Reborn может выйти в Steam

Информацию об этом обнаружили пользователи Reddit

На популярной зарубежной площадке Exophase были обнаружены ачивменты для Heroes of Newerth: Reborn, которые напрямую интегрированы в систему Steam. Это связано с масштабной утечкой данных через Steam API, которая произошла 9 сентября 2026 года.

Наличие рабочего списка достижений в Steam может намекать, что разработчики из Kongor Studios уже активно тестируют сборку игры непосредственно на серверах Valve, однако никаких официальных объявлений на этот счет заявлено не было.

Ранее авторы игры неоднократно заявляли, что проект будет эксклюзивом платформы Juvio, однако удержание игроков на собственном лаунчере оказалось сложной задачей, а выпуск игры в Steam может поспособствовать расширению аудитории игры.

Поклонники игры предположили, что выход игры в Steam может состояться в ближайшее пару месяцев.