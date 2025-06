Разработчики Heroes of Newerth: Reborn опубликовали несколько презентационных роликов

Команда разработчиков Heroes of Newerth: Reborn опубликовали серию роликов, в которых продемонстрировали визуальные улучшения для геров и некоторые игровые особенности.

В ролике выше показали сражение против Феникса - гигантского огненного зверя, атаки которого периодически вызывают эффект горения. Что бы снять этот эффект игрокам потребуется пригнуть в воду, в противном случае, скажем так, все закончится не очень хорошо. Также Феникс периодически отталкивает игроков и оглушает их.

Если вашей команде удалось победить Феникса, он сбросит яйцо Феникса. Игрок, который его подберет, получит второй шанс на жизнь. Оно воскресит вас, если вы погибнете в бою. Но учтите,

пока вы возрождаетесь враги могут уничтожить яйцо, так что все зависит от времени.

Кроме того, разработчики продемонстрировали визуальные улучшения для ряда героев.

Визуальные улучшения для Behemoth:

Визуальные улучшения для Fayde:

Визуальные улучшения для Ellonia:

Напоминаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn представляет собой перезапуск оригинальной Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. Новая команда разработчиков стремится не только возродить игру, но и добавить в нее новые механики и в целом улучшить игровой процесс. Запуск Heroes of Newerth: Reborn состоится ближе к концу 2025 года и будет распространяется по модели (free-to-play).