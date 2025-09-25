Разработчики Heroes of Newerth: Reborn показали разведывательных воронов

Команда разработчиков из Kongor Studios опубликовали очередной дневник разработки Heroes of Newerth: Reborn, в котором продемонстрировали разведывательных воронов.

Каждому игроку теперь доступен ручной ворон, которого можно отправить на деревья для разведки областей на карте. Ворон дает небольшую видимость вокруг дерева для вашей команды и может быть уничтожен вражеской командой их воронами. Стоит отметить, что ворон появляется в указанном месте не сразу, а спустя несколько секунд.

Кроме того, разработчики показали еще пару изменений:

Разработчики решили переосмыслить предмет для телепортации (Homecoming stone). Теперь это не только расходуемый предмет из магазина, но и второстепенная способность для всех героев (точно также как в League of Legends или Heroes of the Storm).

Разведывательный предмет Ward of Sight теперь доступен в магазине бесплатно, но его запас будет ограничен. Цену на Ward of Revelation значительно снизят, что бы стимулировать игроков перехитрять противников (все примерно как в Dota 2).

Разработчики в очередной раз напоминают, что Reborn все еще находится на стадии разработки. Сейчас в игре проходит ЗБТ, попасть на который можно поддержав разработчиков на их площадке. Открытая бета намечена на ноябрь, а релиз, скорее всего, состоится в 1 квартале 2026 года.

Напоминаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn представляет собой перезапуск оригинальной Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. Heroes of Newerth: Reborn будет распространяться по модели Free-To-Play.