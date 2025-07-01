Разработчики Heroes of Newerth: Reborn сообщили дату проведения ЗБТ

Разработчики Heroes of Newerth: Reborn сообщили дату старта закрытого бета-тестирования, которое, предположительно, продлится несколько недель. Изначально разработчики планировали запустить тест сегодня, 1 июля, но решено было сместить эту дату на 15 июля.

Многие из вас ожидали запуска закрытого тестирования сегодня, но мы вынуждены огорчить вас. Мы переносим дату запуска закрытого бета-тестирования с 1 июля на 15 июля.



Нам нужно дополнительное время, что бы внести последние штрихи в некоторые функции и инфраструктуру игры, которые помогут обеспечить качественный игровой опыт.



Спасибо за вашу поддержку и терпение. Возрождение Newerth уже близко, и мы обещаем, что оно будет эпическим.

На данный момент попасть на тестирование можно только по пригляшению или поддержав разработчиков на их платформе.

Напоминаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn представляет собой перезапуск оригинальной Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. Осенью разработчики планируют запустить открытий бета-тест. Запуск игры состоится ближе к концу 2025 года и будет распространяться по модели (free-to-play).