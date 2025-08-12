Релиз может не состоятся в этом году - Авторы Heroes of Newerth: Reborn опубликовали обновленную дорожную карту

Разработчики Heroes of Newerth: Reborn поделились обновленным планом разработки, в котором показали чего ожидать тестировщикам на ближайшие несколько месяцев. Обновленная дорожная карта была опубликована в официальном Discord-сообществе игры.
Планы до конца августа:
- Доступ к ЗБТ аккаунтам уровня Гладиатор;
- Тестирование новой системы чести;
- Значительные улучшения для одного из боссов игры — Феникс.
Планы на сентябрь:
- Все еще период ЗБТ, но теперь доступ к игре получит более широкий пул аккаунтов;
- Тестирование Plinko (мини игра, в которой игрок тратит специальные билеты на попытку выиграть косметику в игре);
- Тестирование послематчевых наград
- Работа над новыми альт-аватарами.
Планы на октябрь-ноябрь:
- Открытое бета-тестирование, во время которого любой тип аккаунтов сможет опробовать игру;
- Косметические награды для тех, кто поддержал проект. Кроме того, часть наград получат игроки, которые прошли мини-ивент в рамках акции "Vanguard Rewards" (этот ивент сейчас доступен в старом клиенте игры).
- Тестирование внутриигрового магазина и прочих систем игры;
Планы на декабрь:
- Возможный релиз игры в декабре, но разработчики не исключают перенос на 1 квартал 2026 года.
*Получить доступ к ЗБТ можно купив соответствующий тир аккаунта на сайте разработчика (аналог Kickstarter). Таким образом вы поддерживаете разработчиков.
Напоминаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn представляет собой перезапуск оригинальной Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. Heroes of Newerth: Reborn будет распространяться по модели Free-To-Play.
