Релиз может не состоятся в этом году - Авторы Heroes of Newerth: Reborn опубликовали обновленную дорожную карту

Разработчики Heroes of Newerth: Reborn поделились обновленным планом разработки, в котором показали чего ожидать тестировщикам на ближайшие несколько месяцев. Обновленная дорожная карта была опубликована в официальном Discord-сообществе игры.

Планы до конца августа:

Доступ к ЗБТ аккаунтам уровня Гладиатор;

Тестирование новой системы чести;

Значительные улучшения для одного из боссов игры — Феникс.

Планы на сентябрь:

Все еще период ЗБТ, но теперь доступ к игре получит более широкий пул аккаунтов;

Тестирование Plinko (мини игра, в которой игрок тратит специальные билеты на попытку выиграть косметику в игре);

Тестирование послематчевых наград

наград;

Работа над новыми альт-аватарами.

Планы на октябрь-ноябрь:

Открытое бета-тестирование, во время которого любой тип аккаунтов сможет опробовать игру;

Косметические награды для тех, кто поддержал проект. Кроме того, часть наград получат игроки, которые прошли мини-ивент в рамках акции "Vanguard Rewards" (этот ивент сейчас доступен в старом клиенте игры).

Тестирование внутриигрового магазина и прочих систем игры;

Планы на декабрь:

Возможный релиз игры в декабре, но разработчики не исключают перенос на 1 квартал 2026 года.

*Получить доступ к ЗБТ можно купив соответствующий тир аккаунта на сайте разработчика (аналог Kickstarter). Таким образом вы поддерживаете разработчиков.

Напоминаем вам, что Heroes of Newerth: Reborn представляет собой перезапуск оригинальной Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. Heroes of Newerth: Reborn будет распространяться по модели Free-To-Play.