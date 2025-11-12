"Серверы еле работают, игра фризит": блогер - о бете HoN: Reborn

Тестирование MOBA-игры оказалось нестабильным

Блогер Дмитрий «finargot» Плюснин высказался о состоянии Heroes of Newerth: Reborn в первый день открытого бета-тестирования. В социальных сетях он отметил, что перезапуск MOBA-игры находится в плачевном виде.

Heroes of Newerth: Reborn в плачевном состоянии. Сервера еле работают, хотя онлайн 2500 человек. Сама игра фризит, рандомно вылетает клиент, без возможности переподключиться, вследствие этого — если вам даже нашло игру, то в ней будет 2-3 ливера к 15-й минуте. Эх, а надежды были...Что касается самой игры — она почти не изменилась, разве что немного подтянули графон.

Открытое бета-тестирование перезапуска Heroes of Newerth стартовало 11 ноября. Авторы переработали графику, обновили персонажей, а также добавили подбор матчей по ролям и две карты.