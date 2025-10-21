Трейлер открытого бета-теста Heroes of Newerth: Reborn

Kongor Studios опубликовали трейлер открытого бета теста MOBA Heroes of Newerth: Reborn.

Heroes of Newerth: Reborn это попытка новой команды разработчиков перезапустить некогда популярную MOBA Heroes of Newerth, сервера которой были закрыты в 2022 году. В перезапуске разработчики обещают улучшенную графику, отзывчивость в управлении и обновленный интерфейс. Официальный запуск ОБТ намечен на 11 ноября.

Для тех из вас, кто не хочет ожидать так долго, можете выполнить несколько действий описанных ниже и таким образом получить доступ к тестированию прямо сейчас. Кроме того, объединив учетные записи вы получите несколько косметических наград, которые станут доступны после официального релиза игры.

Запустить лаунчер с официального сайта Project Kongor; С помощью лаунчера зарегистрироваться/войти в учетные записи Juvio и Project Kongor; Запустить бету HoN: Reborn.

Разработчики намерены выпустить Heroes of Newerth: Reborn в декабре, но не исключают вероятность переноса на 1 квартал 2026 года. Распространятся игра будет по модели Free2Play.