Blizzard откроет доступ к Ксал'атат за золото в Heroes of the Storm с 26 октября

Об этом заявили разработчики игры, опубликовав обращение к игрокам в «синем посте» на Reddit.

Те из вас, кто играет в Heroes of the Storm, знают, что новый герой был доступен на платной основе в течение месяца за 8 долларов (или в виде бандла с дополнительной косметикой за 20 долларов). Сегодня разработчики игры объявили, что Ксал'атат можно будет приобрести за 10 000 голды (внутриигровой валюты) уже на следующей неделе — 26 октября.

Первоначальный план разработчиков предполагал открытие доступа к новому герою за золото в конце ноября, однако эта идея пришлась не по вкусу поклонникам игры. Разработчики заявили, что прислушались к отзывам игроков и решили пересмотреть свое решение. Кроме того, они сообщили, что в течение следующих двух-трех недель для игры будет подготовлен новый патч на тестовом сервере.

Привет всем! С момента появления Ксал'атат прошел уже почти месяц, и мы искренне благодарны за все отзывы, комментарии, предложения, вопросы и просто мнения о ней и об игре в целом. Ранее мы сообщали, что она станет доступна для приобретения за золото в конце ноября, но многие из вас просили приблизить эту дату, поэтому со следующего понедельника (26 октября) ее можно будет приобрести за 10.000 золотых. Мы также работаем над следующим PTR, подробностями о котором планируем поделиться в ближайшие пару недель. Спасибо всем!

Напоминаем, что Ксал'атат была представлена на BlizzCon в сентябре 2026 года. Этот анонс стал большой неожиданностью для поклонников, ведь игра не получала новых героев около пяти лет.