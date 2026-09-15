Дальнейшее развитие Heroes of the Storm полностью зависит от активности сообщества, сообщил новый продюсер проекта

Таким мнением поделился новый продюсер игры, Джеймс Йен, в интервью зарубежному порталу GamerBraves. По его словам, именно интерес игроков определит, что ждет проект в будущем.

Как многие из вас уже знают, на прошедших выходных компания Blizzard, неожиданно, объявила нового героя для Heroes of the Storm из вселенной World of Warcraft по имени Ксал'атат. Такой анонс поднял большую шумиху среди поклонников игры, ведь игра не получала новых героев около 6 лет.

Джеймс рассказал, что когда Blizzard объявила о прекращении активного развития игры в 2022 году, он вместе с «небольшой, но крайне увлеченной группой людей» продолжил улучшать код игры, выпускать балансные патчи и искать способ вернуть игру. По его словам, добавление нового героя является, по сути, испытанием для сообщества Heroes of the Storm.

Команда хочет понять, вернутся ли игроки, будут ли они продолжать играть и привлекут ли своих друзей. «Многие из тех, кто ушёл, считают, что игры больше не существует, — сказал Йен. — И теперь, когда мы сделали заявление, надеюсь, они смогут вернуться и получить удовольствие от игры». Также Йен добавил, что игра будет развиваться с оглядкой на отзывы и вовлеченность игрового сообщества.

Еще несколько любопытных моментов из интервью:

Разработчики намерены обновить систему монетизации и расширить ассортимент косметических предметов, включая новые облики и средства передвижения;

Возможно разработчики представят еще одного нового героя в ближайшем будущем;

Изначально Ксал'атат разрабатывалась как герой роли поддержки, но на этапе тестирования эта идея так и не устоялась. В итоге команда решила сделать из Ксалатат дальнобойного ассасина, что даёт ей больше возможностей влиять на ход сражения и при этом подчеркивает её мрачный характер;

Команда разработчиков отметила, что за прошедшие 6 лет в игре устоялась мета, и они надеется, что появление нового героя изменит эту ситуацию.

У команды нет планов по выпуску новых героев из вселенной Нексуса (по типу Кахиры и Орфеи).

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