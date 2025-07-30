Для Heroes of the Storm вышло крупное обновление баланса героев, а также старотовало событие "Нексомания 2"

Для Heroes of the Strom, неожиданно, вышло обновление под порядковым номером 2.55.12, в котором было внесено ряд изменений в способности героев и исправлены различные неполадки.

Кроме того, в игре запустили событие "Нексомания 2", а в магазин предметов добавили новые товары. За выполнение заданий события игроки получат опыт, контейнеры и различную косметику.

Событие уже проводилось в игре в 2020 году.

Общее

Событие «Нексомания II» уже в Нексусе! Мал'Гаучо Мал'Ганис или Гата де Баталья Ли Ли — на чьей стороне вы?

Обновлены товары и комплекты в магазине.

Обновлены эффекты отбрасывания — теперь они работают стабильнее. Ниже указаны герои, которых затронуло изменение.

Удалена механика обнаружения вокруг героя при его смерти.

Уменьшено влияние обездвиживания на эффекты отбрасывания.

Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.

Достаточно обьемный список изменений в способностях и талантах героев (лучше ознакомится с ним на официальном сайте игры).