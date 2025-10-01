Для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.13

Для Heroes of the Storm вышло обновление под порядковым номером 2.55.13, в котором разработчики внесли ряд изменений в механики карт, способности героев и исправили неполадки. Кроме того, в магазин предметов добавили два новых средства передвижения – плюшевых овечек.
Общее
- Автоатаки, рассекающие удары и атаки по области теперь работают корректнее для всех героев в разных ситуациях. Изменения, которые могут повлиять на баланс героя, будут перечислены в разделе «Баланс».
- Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.
Изменения в полях боя
- ОбщееВ ближайшие недели в число рейтинговых карт попадут Бухта Черносерда, Храм Ханамуры и Ядерный полигон!
- Форты, крепости и цитадель теперь дают союзным героям, которые получают урон в радиусе их действия, 35 ед. брони на 4 секунды. Время восстановления эффекта составляет 4 секунды, броню получает только 1 герой на строение.
- Форты, крепости и цитадель больше не ставят в приоритет вражеских героев, если на союзного героя ведется атака.
- Лагеря наемников теперь появляются через 30 секунд после начала матча (ранее — через 60 секунд).
- Малые сферы опыта удалены из игры.
- Запас здоровья строений увеличен на 12,5%.
- Когда герой атакует вражеское строение автоатакой, союзные воины рядом со строением получают 35% к скорости атаки и 35% к скорости передвижения на 3 сек. Эффект не действует на иллюзии и призванных существ.
- Воины теперь появляются ровно в MM:00 и MM:30.
Бухта Черносерда
- Бомбардировка теперь наносит на 20% меньше урона крепостям и цитаделям.
- Время сдачи монет уменьшено с 7 сек. до 5 сек.
- Сундуки с сокровищами теперь появляются в 3 местах. Первый сундук появляется на верхней линии в первой фазе, два сундука — в следующие три фазы, все три сундука — в каждую фазу после этого.
- Теперь рядом с Черносердом есть сторожевые башни.
- Теперь при гибели вы роняете только половину монет (с округлением вниз).
- Для первой сдачи теперь нужно всего 8 монет, а не 10.
Ханамура
- Урон от доставленного груза увеличен на 12,5%.
- Груз движется на 25% быстрее.
- Здоровье наемника-самурая снижено на 12,5%.
- Груз наносит на 20% меньше урона цитадели.
Оскверненные святилища
- Каратели больше не перепрыгивают через ворота.
- Урон воинов-скелетов уменьшен на 25%.
- Запас здоровья воинов-скелетов повышен с 400 до 300 ед.
- Скорость передвижения воинов-скелетов повышена с 3 до 3,5.
- У воинов-скелетов теперь есть 20 ед. энергетической брони.
Небесный храм
- Отбрасывание «Могучего удара» стража теперь действует 0,375 сек., а не 0,5 сек.
- Другие эффекты отбрасывания теперь прерывают отбрасывание «Могучего удара» стража.
- Скорость отбрасывания «Могучего удара» стража увеличена в соответствии с дистанцией отбрасывания.
- «Могучий удар» стража теперь прерывает другие эффекты отбрасывания.
Ядерный полигон
- Урон от ядерного удара теперь равен 1000 ед. + 12,5% от макс. запаса здоровья цели (ранее 2300 ед.).
- Теперь ядерные удары поджигают строения, нанося урон в размере 1,2% от их здоровья в секунду в течение 10 сек. При атаке на строение длительность эффекта меняется на 5 сек.
- Ядерный удар теперь запускается 2,5 сек. (ранее 1,5 сек).
- В целом появляется меньше ядерных ударов.
Сад ужасов
- Базовый запас здоровья ужаса повышен на 12,5%.
- На поздней стадии ужас становится гораздо сильнее.
Магазин
- Новый транспорт: плюшевая и рыжая овечка.
С изменениями баланса героев вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.
В этот кал ещё кто-то играет?
Я играю. Вопросы?
Вот это не понял. Нельзя будет бегать по разным линиям опыт собирать?
Если рядом нету героя они не появятся и после истечения времени больших не появятся. Если герой подойдет к моменту истечения больших маленькие создадутся. По крайней мере на ПТР было так)
Сколько времени у них было перенести хотс на мобилки..
Сразу 3 плохие карты введут в рейтинг. Хорошо, что бросил 😆