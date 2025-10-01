Для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.13

Для Heroes of the Storm вышло обновление под порядковым номером 2.55.13, в котором разработчики внесли ряд изменений в механики карт, способности героев и исправили неполадки. Кроме того, в магазин предметов добавили два новых средства передвижения – плюшевых овечек.

Общее

Автоатаки, рассекающие удары и атаки по области теперь работают корректнее для всех героев в разных ситуациях. Изменения, которые могут повлиять на баланс героя, будут перечислены в разделе «Баланс».

Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.

Изменения в полях боя

ОбщееВ ближайшие недели в число рейтинговых карт попадут Бухта Черносерда, Храм Ханамуры и Ядерный полигон!

Форты, крепости и цитадель теперь дают союзным героям, которые получают урон в радиусе их действия, 35 ед. брони на 4 секунды. Время восстановления эффекта составляет 4 секунды, броню получает только 1 герой на строение.

Форты, крепости и цитадель больше не ставят в приоритет вражеских героев, если на союзного героя ведется атака.

Лагеря наемников теперь появляются через 30 секунд после начала матча (ранее — через 60 секунд).

Малые сферы опыта удалены из игры.

Запас здоровья строений увеличен на 12,5%.

Когда герой атакует вражеское строение автоатакой, союзные воины рядом со строением получают 35% к скорости атаки и 35% к скорости передвижения на 3 сек. Эффект не действует на иллюзии и призванных существ.

Воины теперь появляются ровно в MM:00 и MM:30.

Бухта Черносерда

Бомбардировка теперь наносит на 20% меньше урона крепостям и цитаделям.

Время сдачи монет уменьшено с 7 сек. до 5 сек.

Сундуки с сокровищами теперь появляются в 3 местах. Первый сундук появляется на верхней линии в первой фазе, два сундука — в следующие три фазы, все три сундука — в каждую фазу после этого.

Теперь рядом с Черносердом есть сторожевые башни.

Теперь при гибели вы роняете только половину монет (с округлением вниз).

Для первой сдачи теперь нужно всего 8 монет, а не 10.

Ханамура

Урон от доставленного груза увеличен на 12,5%.

Груз движется на 25% быстрее.

Здоровье наемника-самурая снижено на 12,5%.

Груз наносит на 20% меньше урона цитадели.

Оскверненные святилища

Каратели больше не перепрыгивают через ворота.

Урон воинов-скелетов уменьшен на 25%.

Запас здоровья воинов-скелетов повышен с 400 до 300 ед.

Скорость передвижения воинов-скелетов повышена с 3 до 3,5.

У воинов-скелетов теперь есть 20 ед. энергетической брони.

Небесный храм

Отбрасывание «Могучего удара» стража теперь действует 0,375 сек., а не 0,5 сек.

Другие эффекты отбрасывания теперь прерывают отбрасывание «Могучего удара» стража.

Скорость отбрасывания «Могучего удара» стража увеличена в соответствии с дистанцией отбрасывания.

«Могучий удар» стража теперь прерывает другие эффекты отбрасывания.

Ядерный полигон

Урон от ядерного удара теперь равен 1000 ед. + 12,5% от макс. запаса здоровья цели (ранее 2300 ед.).

Теперь ядерные удары поджигают строения, нанося урон в размере 1,2% от их здоровья в секунду в течение 10 сек. При атаке на строение длительность эффекта меняется на 5 сек.

Ядерный удар теперь запускается 2,5 сек. (ранее 1,5 сек).

В целом появляется меньше ядерных ударов.

Сад ужасов

Базовый запас здоровья ужаса повышен на 12,5%.

На поздней стадии ужас становится гораздо сильнее.

Магазин

Новый транспорт: плюшевая и рыжая овечка.

С изменениями баланса героев вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.