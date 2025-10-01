ЧАТ ИГРЫ
Heroes of the Storm 02.06.2015
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
8 1 056 оценок

Для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.13

Solstice Solstice

Для Heroes of the Storm вышло обновление под порядковым номером 2.55.13, в котором разработчики внесли ряд изменений в механики карт, способности героев и исправили неполадки. Кроме того, в магазин предметов добавили два новых средства передвижения – плюшевых овечек.

Общее

  • Автоатаки, рассекающие удары и атаки по области теперь работают корректнее для всех героев в разных ситуациях. Изменения, которые могут повлиять на баланс героя, будут перечислены в разделе «Баланс».
  • Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.

Изменения в полях боя

  • ОбщееВ ближайшие недели в число рейтинговых карт попадут Бухта Черносерда, Храм Ханамуры и Ядерный полигон!
  • Форты, крепости и цитадель теперь дают союзным героям, которые получают урон в радиусе их действия, 35 ед. брони на 4 секунды. Время восстановления эффекта составляет 4 секунды, броню получает только 1 герой на строение.
  • Форты, крепости и цитадель больше не ставят в приоритет вражеских героев, если на союзного героя ведется атака.
  • Лагеря наемников теперь появляются через 30 секунд после начала матча (ранее — через 60 секунд).
  • Малые сферы опыта удалены из игры.
  • Запас здоровья строений увеличен на 12,5%.
  • Когда герой атакует вражеское строение автоатакой, союзные воины рядом со строением получают 35% к скорости атаки и 35% к скорости передвижения на 3 сек. Эффект не действует на иллюзии и призванных существ.
  • Воины теперь появляются ровно в MM:00 и MM:30.

Бухта Черносерда

  • Бомбардировка теперь наносит на 20% меньше урона крепостям и цитаделям.
  • Время сдачи монет уменьшено с 7 сек. до 5 сек.
  • Сундуки с сокровищами теперь появляются в 3 местах. Первый сундук появляется на верхней линии в первой фазе, два сундука — в следующие три фазы, все три сундука — в каждую фазу после этого.
  • Теперь рядом с Черносердом есть сторожевые башни.
  • Теперь при гибели вы роняете только половину монет (с округлением вниз).
  • Для первой сдачи теперь нужно всего 8 монет, а не 10.

Ханамура

  • Урон от доставленного груза увеличен на 12,5%.
  • Груз движется на 25% быстрее.
  • Здоровье наемника-самурая снижено на 12,5%.
  • Груз наносит на 20% меньше урона цитадели.

Оскверненные святилища

  • Каратели больше не перепрыгивают через ворота.
  • Урон воинов-скелетов уменьшен на 25%.
  • Запас здоровья воинов-скелетов повышен с 400 до 300 ед.
  • Скорость передвижения воинов-скелетов повышена с 3 до 3,5.
  • У воинов-скелетов теперь есть 20 ед. энергетической брони.

Небесный храм

  • Отбрасывание «Могучего удара» стража теперь действует 0,375 сек., а не 0,5 сек.
  • Другие эффекты отбрасывания теперь прерывают отбрасывание «Могучего удара» стража.
  • Скорость отбрасывания «Могучего удара» стража увеличена в соответствии с дистанцией отбрасывания.
  • «Могучий удар» стража теперь прерывает другие эффекты отбрасывания.

Ядерный полигон

  • Урон от ядерного удара теперь равен 1000 ед. + 12,5% от макс. запаса здоровья цели (ранее 2300 ед.).
  • Теперь ядерные удары поджигают строения, нанося урон в размере 1,2% от их здоровья в секунду в течение 10 сек. При атаке на строение длительность эффекта меняется на 5 сек.
  • Ядерный удар теперь запускается 2,5 сек. (ранее 1,5 сек).
  • В целом появляется меньше ядерных ударов.

Сад ужасов

  • Базовый запас здоровья ужаса повышен на 12,5%.
  • На поздней стадии ужас становится гораздо сильнее.

Магазин

  • Новый транспорт: плюшевая и рыжая овечка.

С изменениями баланса героев вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.

Anti-Obama

В этот кал ещё кто-то играет?

4
Spillik

Я играю. Вопросы?

Spillik
Малые сферы опыта удалены из игры.

Вот это не понял. Нельзя будет бегать по разным линиям опыт собирать?

1
luVol

Если рядом нету героя они не появятся и после истечения времени больших не появятся. Если герой подойдет к моменту истечения больших маленькие создадутся. По крайней мере на ПТР было так)

Дворф

Сколько времени у них было перенести хотс на мобилки..

luVol

Сразу 3 плохие карты введут в рейтинг. Хорошо, что бросил 😆