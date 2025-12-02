Для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.14

Команда поддержки классических игр Blizzard выпустила для Heroes of the Storm обновление под порядковым номером 2.55.14, в котором разработчики решили в очердной раз затронуть баланс некоторых карт. Кроме того, в игру добавили два новых косметических предмета во внутриигровой магазин, а также обновлен баланс героев. Обо всем подробнее по порядку ниже.
Общее
- Новый облик: Веселый мясник
- Новый облик: Бурый механик Тралл
- Теперь игроки будут получать оповещения о получении наград за задачи. Они отобразятся только у игроков, получивших награды.
- Дальность действия способностей некоторых героев увеличена или уменьшена, чтобы они лучше соответствовали друг другу.
- Потасовка
- С января 2026 г. потасовки будут открыты только первые пять дней каждого месяца.
- Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.
Изменения в полях боя
Общее
- На боковые линии некоторых полей боя добавлена новая запасная башня, которая разрушается при падении соответствующего форта. Изменение затронуло следующие поля боя: «Альтеракский перевал», «Вечная битва», «Бухта Черносерда», «Бойня на Браксисе», «Проклятая лощина», «Драконий край», «Сад ужасов», «Храм Ханамуры», «Оскверненные святилища», «Небесный храм», «Гробница Королевы Пауков», «Завод Вольской» и «Ядерный полигон».
- Атаки цитадели, крепостей, фортов, запасных башен и башен около крепостей теперь ослабляют броню героев. Показатель ослабления изменен с -10/-20 на -20/-40 ед. брони.
- У запасных башен такой же запас прочности и показатель урона, как и у башен крепостей.
- Форты, крепости и цитадель больше не будут давать союзным героям, которые получают урон в радиусе их действия, 35 ед. брони на 4 секунды.
- Повышена значимость механики переломов в ходе игры, особенно при большой разнице в уровнях.
Альтеракский перевал
- Время, необходимое для захвата объектов в каждой фазе, сокращено на 5 сек. В первой фазе на защиту призывается только одна боевая единица.
- Теперь у кавалерии больше запас здоровья на поздних этапах игры.
- Также кавалерия получает не 50%, а 60% урона от строений.
Бойня на Браксисе
- Теперь запас прочности объектов раннего этапа игры на 15% ниже, но прибавка к характеристикам после 15 минут матча увеличена.
Сад ужасов
- Прибавка к здоровью Ужаса Садов увеличена.
- Поросль Ужаса Садов, выводящая из строя объекты, теперь каждую секунду теряет не 6%, а 10% от запаса здоровья.
Оскверненные святилища
- Теперь запас прочности объектов раннего этапа игры на 15% ниже, но прибавка к характеристикам после 15 минут матча увеличена.
Ядерный полигон
- Теперь ядерные ракеты наносят фиксированный урон, который увеличивается каждый раз, когда герой подбирает заряд.
- Также теперь они наносят двойной урон фортам, крепостям и цитадели.
Изменения баланса
Общее
- Для некоторых героев добавлены высшие награды за выполнение задач. Их непросто получить, но они дают значительные усиления.
С полным списком изменений баланса героев лучше ознакомится на официальном сайте игры.