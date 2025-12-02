Для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.14

Команда поддержки классических игр Blizzard выпустила для Heroes of the Storm обновление под порядковым номером 2.55.14, в котором разработчики решили в очердной раз затронуть баланс некоторых карт. Кроме того, в игру добавили два новых косметических предмета во внутриигровой магазин, а также обновлен баланс героев. Обо всем подробнее по порядку ниже.

Общее

Новый облик: Веселый мясник

Новый облик: Бурый механик Тралл

Теперь игроки будут получать оповещения о получении наград за задачи. Они отобразятся только у игроков, получивших награды.

Дальность действия способностей некоторых героев увеличена или уменьшена, чтобы они лучше соответствовали друг другу.

Потасовка

С января 2026 г. потасовки будут открыты только первые пять дней каждого месяца.

Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.

Изменения в полях боя

Общее

На боковые линии некоторых полей боя добавлена новая запасная башня, которая разрушается при падении соответствующего форта. Изменение затронуло следующие поля боя: «Альтеракский перевал», «Вечная битва», «Бухта Черносерда», «Бойня на Браксисе», «Проклятая лощина», «Драконий край», «Сад ужасов», «Храм Ханамуры», «Оскверненные святилища», «Небесный храм», «Гробница Королевы Пауков», «Завод Вольской» и «Ядерный полигон».

Атаки цитадели, крепостей, фортов, запасных башен и башен около крепостей теперь ослабляют броню героев. Показатель ослабления изменен с -10/-20 на -20/-40 ед. брони.

У запасных башен такой же запас прочности и показатель урона, как и у башен крепостей.

Форты, крепости и цитадель больше не будут давать союзным героям, которые получают урон в радиусе их действия, 35 ед. брони на 4 секунды.

Повышена значимость механики переломов в ходе игры, особенно при большой разнице в уровнях.

Альтеракский перевал

Время, необходимое для захвата объектов в каждой фазе, сокращено на 5 сек. В первой фазе на защиту призывается только одна боевая единица.

Теперь у кавалерии больше запас здоровья на поздних этапах игры.

Также кавалерия получает не 50%, а 60% урона от строений.

Бойня на Браксисе

Теперь запас прочности объектов раннего этапа игры на 15% ниже, но прибавка к характеристикам после 15 минут матча увеличена.

Сад ужасов

Прибавка к здоровью Ужаса Садов увеличена.

Поросль Ужаса Садов, выводящая из строя объекты, теперь каждую секунду теряет не 6%, а 10% от запаса здоровья.

Оскверненные святилища

Теперь запас прочности объектов раннего этапа игры на 15% ниже, но прибавка к характеристикам после 15 минут матча увеличена.

Ядерный полигон

Теперь ядерные ракеты наносят фиксированный урон, который увеличивается каждый раз, когда герой подбирает заряд.

Также теперь они наносят двойной урон фортам, крепостям и цитадели.

Изменения баланса

Общее

Для некоторых героев добавлены высшие награды за выполнение задач. Их непросто получить, но они дают значительные усиления.

С полным списком изменений баланса героев лучше ознакомится на официальном сайте игры.