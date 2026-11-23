Состоялся релиз обновления 2.57.1 для Heroes of the Storm, которое до этого несколько недель находилось на тестовом сервере (PTR). Главными нововведениями стали балансные правки способностей и талантов героев, а также багфиксы.
Среди новинок — облики «Мууфисто» и «Мраморный Мууфисто» для Мефисто, образ «Отрекшаяся Ксал'атат» для Ксал'атат и портрет «Золотая раковина» за 150 000 золота. Помимо этого, к юбилею Diablo обновлены меню магазина и его избранный ассортимент.
Описание нового контента:
- Новый облик: Мууфисто
- Новый комплект: «Священный бычок Мууфисто»
- Новый вариант облика: «Отрекшаяся Ксал'атат» (Этот вариант облика можно приобрести или найти в контейнерах).
- Новый портрет: «Золотая раковина». Для тех, кто накопил несметные богатства! Куда ведет эта загадочная раковина?
- Обновлена музыка в главном меню и меню запуска.
Исправление неполадок:
- Исправлена неполадка, приводившая к некорректному отображению значка смерти при некоторых разрешениях. Больше никаких надоедливых пикселей!
- Сила способностей больше не увеличивает восстанавливаемый объем здоровья при использовании камня возвращения (клавиша B).
- Исправлена неполадка, приводившая к некорректной работе сигналов союзников в рамке группы.
- Исправлена неполадка, в результате которой атаки саперов мгновенно поражали цели поблизости.
- Исправлена неполадка, в результате которой индикаторы-предупреждения не исчезали даже после того, как саперы атаковали.
C описанием изменений баланса героев вы можете ознакомится на официальном сайте игры.
раковина это маунт что ли xD