Для Heroes of the Storm вышло обновление в честь празднования 10-й годовщины

Неожиданно для Heroes of the Storm вышло обновление, в котором Blizzard приглашает вас отпраздновать 10-ю годовщину игры.
В игре обновилось заглавное меню, музыка, добавили 2 портрета за вход, а также временно сделали всех героев бесплатными. Кроме того, во внутриигровом магазине появился новый облик для Тралла.
Общее
- С сегодняшнего дня до 15 июня всеми героями можно играть бесплатно.
- НОВИНКА: все игроки получат два портрета в честь 10-й годовщины Heroes of the Storm.
- Игроки, у которых нет возможности приобретать кристаллы в игре, теперь могут купить их в магазине Battle.net.
- Количество кристаллов в комплектах стандартизировано во всех регионах. Цены скорректированы соответствующим образом. При определении новой цены был учтен объем бонусов.
- Обновлена музыка в главном меню и меню запуска. ОСТОРОЖНО: вызывает ностальгию.
- Обновлен экран загрузки в меню запуска.
Магазин
- НОВЫЙ ОБЛИК: механик Тралл
Исправления
Герои
Светик
- Чародейская вспышка (клавиша Q)
- Больше не имеет минимальной дальности применения.
- Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Светик.
E.T.C.
- Сила Орды (20-й уровень)
- Восстановлена анимация применения.
- Восстановлен пропавший графический эффект применения «Силы Орды».
- Верхом на молнии
- E.T.C. теперь поворачивается по направлению применения способности.
- Восстановлена анимация применения.
Газлоу
- Грав-о-бомба 3000 (10 уровень)
- Больше не имеет минимальной дальности применения.
- Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Газлоу.
Хандзо
- Звуковая стрела (клавиша E)
- Больше не имеет минимальной дальности применения.
- Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Хандзо.
Мурчаль
- Иглобрюх (клавиша W)
- Больше не имеет минимальной дальности применения.
- Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Мурчалю.
Орфея
- Вальс теней (клавиша Q)
- Отменено исправление неполадки, в результате которой Орфея не совершала рывок, когда двигалась после того, как поражала вражеского героя «Вальсом теней». Мы продолжим изучать этот вопрос.
Тайкус
- Осколочная граната (клавиша W)
- Больше не имеет минимальной дальности применения.
- Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Тайкусу.
Скин Трала такое угребище. Просто мультяшный шейдер как в borderlands, вот вообще не в тему. на редите уже напихали в панамку
https://www.reddit.com/r/heroesofthestorm/comments/1l1pvf9/the_newest_released_gear_head_thrall_skin_has_4/
Скин на Тралла просто отвратительный, давайте ещё HOTS будем аниме хренью засирать.
А разве ее не закрыли несколько лет назад?
Таки нет, 10 лет рублюсь. С момента беты, а сейчас даже патчи выходят.
Странно мб я что то перепутал. Но вроде хотс хотели закрыть или обноаления перестать выпускать