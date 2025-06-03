Для Heroes of the Storm вышло обновление в честь празднования 10-й годовщины

Неожиданно для Heroes of the Storm вышло обновление, в котором Blizzard приглашает вас отпраздновать 10-ю годовщину игры.

В игре обновилось заглавное меню, музыка, добавили 2 портрета за вход, а также временно сделали всех героев бесплатными. Кроме того, во внутриигровом магазине появился новый облик для Тралла.

Общее

С сегодняшнего дня до 15 июня всеми героями можно играть бесплатно.

НОВИНКА: все игроки получат два портрета в честь 10-й годовщины Heroes of the Storm.

Игроки, у которых нет возможности приобретать кристаллы в игре, теперь могут купить их в магазине Battle.net.

Количество кристаллов в комплектах стандартизировано во всех регионах. Цены скорректированы соответствующим образом. При определении новой цены был учтен объем бонусов.

Обновлена музыка в главном меню и меню запуска. ОСТОРОЖНО: вызывает ностальгию.

Обновлен экран загрузки в меню запуска.

Магазин

НОВЫЙ ОБЛИК: механик Тралл

Исправления

Герои

Светик

Чародейская вспышка (клавиша Q)

Больше не имеет минимальной дальности применения.



Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Светик.

E.T.C.

Сила Орды (20-й уровень)

Восстановлена анимация применения.



Восстановлен пропавший графический эффект применения «Силы Орды».

Верхом на молнии

E.T.C. теперь поворачивается по направлению применения способности.



Восстановлена анимация применения.

Газлоу

Грав-о-бомба 3000 (10 уровень)

Больше не имеет минимальной дальности применения.



Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Газлоу.

Хандзо

Звуковая стрела (клавиша E)

Больше не имеет минимальной дальности применения.



Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Хандзо.

Мурчаль

Иглобрюх (клавиша W)

Больше не имеет минимальной дальности применения.



Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Мурчалю.

Орфея

Вальс теней (клавиша Q)

Отменено исправление неполадки, в результате которой Орфея не совершала рывок, когда двигалась после того, как поражала вражеского героя «Вальсом теней». Мы продолжим изучать этот вопрос.

Тайкус