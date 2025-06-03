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Heroes of the Storm 02.06.2015
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
8 1 049 оценок

Для Heroes of the Storm вышло обновление в честь празднования 10-й годовщины

Solstice Solstice

Неожиданно для Heroes of the Storm вышло обновление, в котором Blizzard приглашает вас отпраздновать 10-ю годовщину игры.

В игре обновилось заглавное меню, музыка, добавили 2 портрета за вход, а также временно сделали всех героев бесплатными. Кроме того, во внутриигровом магазине появился новый облик для Тралла.

Общее

  • С сегодняшнего дня до 15 июня всеми героями можно играть бесплатно.
  • НОВИНКА: все игроки получат два портрета в честь 10-й годовщины Heroes of the Storm.
  • Игроки, у которых нет возможности приобретать кристаллы в игре, теперь могут купить их в магазине Battle.net.
  • Количество кристаллов в комплектах стандартизировано во всех регионах. Цены скорректированы соответствующим образом. При определении новой цены был учтен объем бонусов.
  • Обновлена музыка в главном меню и меню запуска. ОСТОРОЖНО: вызывает ностальгию.
  • Обновлен экран загрузки в меню запуска.

Магазин

  • НОВЫЙ ОБЛИК: механик Тралл

Исправления

Герои

Светик

  • Чародейская вспышка (клавиша Q)
    • Больше не имеет минимальной дальности применения.
    • Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Светик.

E.T.C.

  • Сила Орды (20-й уровень)
    • Восстановлена анимация применения.
    • Восстановлен пропавший графический эффект применения «Силы Орды».
  • Верхом на молнии
    • E.T.C. теперь поворачивается по направлению применения способности.
    • Восстановлена анимация применения.

Газлоу

  • Грав-о-бомба 3000 (10 уровень)
    • Больше не имеет минимальной дальности применения.
    • Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Газлоу.

Хандзо

  • Звуковая стрела (клавиша E)
    • Больше не имеет минимальной дальности применения.
    • Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Хандзо.

Мурчаль

  • Иглобрюх (клавиша W)
    • Больше не имеет минимальной дальности применения.
    • Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Мурчалю.

Орфея

  • Вальс теней (клавиша Q)
    • Отменено исправление неполадки, в результате которой Орфея не совершала рывок, когда двигалась после того, как поражала вражеского героя «Вальсом теней». Мы продолжим изучать этот вопрос.

Тайкус

  • Осколочная граната (клавиша W)
    • Больше не имеет минимальной дальности применения.
    • Больше не игнорирует время полета, если применить эту способность вплотную к Тайкусу.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
crawlingroof

Скин Трала такое угребище. Просто мультяшный шейдер как в borderlands, вот вообще не в тему. на редите уже напихали в панамку
https://www.reddit.com/r/heroesofthestorm/comments/1l1pvf9/the_newest_released_gear_head_thrall_skin_has_4/

2
Sickofitall

Скин на Тралла просто отвратительный, давайте ещё HOTS будем аниме хренью засирать.

1
-zotik-

А разве ее не закрыли несколько лет назад?

crawlingroof

Таки нет, 10 лет рублюсь. С момента беты, а сейчас даже патчи выходят.

-zotik- crawlingroof

Странно мб я что то перепутал. Но вроде хотс хотели закрыть или обноаления перестать выпускать