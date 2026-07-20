Два новых скина и возвращение карты "Призрачные копи" - для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.17

Призрачные копи

Сегодня для Heroes of the Storm вышло обновление 2.55.17, которое в течение нескольких недель тестировалось на PTR.

Новый патч внес очередные изменения в способности множества героев, а также изменения для таких полей боя как Храм Ханамуры и Ядерный полигон. Кроме того, в игру вернули такую классическую карту как "Призрачные копи". Поиграть на этой карте вы сможете в рейтинговом режиме.

Из нового контента: новый облик "Лусио-синестет" и реколор старого скина "Мультяшный Гул'дан".

По традиции в патче были внесены различные исправления и общие улучшения для стабильноcти работы клиента. С описанием изменений баланса героев вы можете ознакомиться на официальном сайте игры (описание обновления доступно, к сожалению, лишь на Английском).