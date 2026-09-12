Heroes of the Storm получит первого нового героя за шесть лет - Ксал'атат из World of Warcraft

Blizzard представила нового героя Heroes of the Storm — Ксал'атат, хорошо знакомую поклонникам World of Warcraft. Анонс состоялся на BlizzCon 2026 и оказался особенно примечательным на фоне того, что новых персонажей для MOBA не выпускали почти шесть лет.

Последним полноценным пополнением ростера Heroes of the Storm был Хоггер, появившийся еще в декабре 2020 года. В 2022-м Blizzard фактически перевела игру в режим поддержки, сосредоточившись преимущественно на технической стабильности, исправлении ошибок и периодических изменениях баланса. В последующие годы крупные патчи появлялись лишь эпизодически.

Теперь ситуация может измениться. Ксал'атат появится на PTR уже 14 сентября, а полноценный релиз нового героя состоится 28 сентября.

В Heroes of the Storm Ксал'атат выступает дальнобойным убийцей. Ее главными преимуществами разработчики называют высокий урон и способность контролировать пространство, тогда как расплачиваться за это придется низкой выживаемостью и высокой уязвимостью при неправильном позиционировании.

Ксал'атат впервые появилась в World of Warcraft как таинственная сущность, заключенная в разумном клинке Черной Империи, а впоследствии получила собственное тело и стала одним из центральных персонажей истории, связанной с Бездной. В Heroes of the Storm разработчики используют ее современный образ.

Blizzard также открыла предварительный заказ нового героя. В качестве бонуса игроки смогут получить ограниченный по времени облик «Искатель сердец» для Ксал'атат.

При этом появление Ксал'атат может оказаться не разовой акцией. Представители Blizzard сообщили журналистам, что студия намерена посмотреть на реакцию сообщества на возвращение полноценного контента. Если аудитория положительно встретит обновление, за ним могут последовать новые — нынешний шаг внутри компании рассматривают как потенциальное начало чего-то значительно более масштабного.

И определенная почва для возвращения уже появилась. Несмотря на переход в режим поддержки, Heroes of the Storm продолжала получать отдельные патчи: например, летом 2026 года Blizzard вновь обновляла PTR, вносила изменения в карты, рейтинговый режим и баланс героев.

Таким образом, 28 сентября Heroes of the Storm получит первого нового героя с 2020 года, а успех Ксал'атат может определить, станет ли ее появление единичным возвращением в Нексус или началом нового этапа поддержки игры.