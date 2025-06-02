Исполнилось 10 лет со дня выхода Heroes of the Storm

Игра прошла долгий путь от карты Blizzard DOTA в Starcraft 2 Wings of Liberty до полноценной игры, но к сожалению так и не сумела стать одним из китов жанра MOBA, который смог бы наравне конкурировать с Dota 2 или League of Legends.

Тем не менее проект остался в сердцах многих фанатов игр Blizzard не только за возможность схлестнуть в бою персонажей из любимых вселенных, но и за достаточно простой и незамысловатый геймплей, дружелюбность к новичкам и множество уникальных карт с игровыми режимами.

Игра получила 9-ых персонажей из Overwatch в качестве играбельных героев, а также отдельную коллаборацию с уникальными обликами, которых очень бы хотелось увидеть и в самом Overwatch тоже.

Проект все еще поддерживается силами небольшой команды разработчиков путем редких балансных правок, но тем не менее игру можно считать практически мертвой: сначала в 2018 году ее лишили киберспортивной составляющей, а в 2022 году разработчики открыто заявили, что игра не будет больше получать новый контент.

Онлайн игры и интерес к ней на стриминговых платформах продолжает падать: в мае 2024 года среднемесячное количество уникальных игроков составляло около 1 477 000 игроков. По данным на март 2025 года это число упало до 556 000, почти в три раза.

И хотя это все еще большое количество игроков, игра уже давно пропала со всех новостных радаров и не упоминается Activision Blizzard в своих финансовых отчетах и свежих новостях, так что новых планов на игру у компании определенно нет.

Учитывая темпы падения онлайна, третьим и финальным гвоздем в крышку гроба игры может стать окончательное отключение серверов.