Исполнилось 10 лет со дня выхода Heroes of the Storm

Игра прошла долгий путь от карты Blizzard DOTA в Starcraft 2 Wings of Liberty до полноценной игры, но к сожалению так и не сумела стать одним из китов жанра MOBA, который смог бы наравне конкурировать с Dota 2 или League of Legends.
Тем не менее проект остался в сердцах многих фанатов игр Blizzard не только за возможность схлестнуть в бою персонажей из любимых вселенных, но и за достаточно простой и незамысловатый геймплей, дружелюбность к новичкам и множество уникальных карт с игровыми режимами.
Игра получила 9-ых персонажей из Overwatch в качестве играбельных героев, а также отдельную коллаборацию с уникальными обликами, которых очень бы хотелось увидеть и в самом Overwatch тоже.
Проект все еще поддерживается силами небольшой команды разработчиков путем редких балансных правок, но тем не менее игру можно считать практически мертвой: сначала в 2018 году ее лишили киберспортивной составляющей, а в 2022 году разработчики открыто заявили, что игра не будет больше получать новый контент.
Онлайн игры и интерес к ней на стриминговых платформах продолжает падать: в мае 2024 года среднемесячное количество уникальных игроков составляло около 1 477 000 игроков. По данным на март 2025 года это число упало до 556 000, почти в три раза.
И хотя это все еще большое количество игроков, игра уже давно пропала со всех новостных радаров и не упоминается Activision Blizzard в своих финансовых отчетах и свежих новостях, так что новых планов на игру у компании определенно нет.
Учитывая темпы падения онлайна, третьим и финальным гвоздем в крышку гроба игры может стать окончательное отключение серверов.
лучшая моба для меня, очень жаль что её погубили
Согласен, лучшая моба, нет ласт хитов, катка начинается с файта на миду 5 на 5, нет нудного фарма, самая пвп ориентированная моба, сразу в бой, вот это мне нравилось!)
Обидно за хотс ну ей богу... ну выпустите вы её на мобилки ... близзы реально в шляпе как и всегда ...может котик и считает себя "акулой" но на деле мелкая рыбёшка
Остался в памяти с кучей негатива. Как жать было покидать эту игру несколько лет назад, были все герои в игре. Играл в Мастер-лиге. Но система подбора была полностью отбитая. Легко можно было несколько игр подряд попасть против Гранд-мастеров да еще и играющих группой со связью, еще пару игр с днищами, если кто-то вылетел - все конец, бот играет НАСТОЛЬКО плохо, что этот бот это 6-й игрок в команде противника, только вред и все равно списывают рейтинг по полной программе. А Близовский реконнект это нечто, пока логинишься обратно в игру, это минут 5 минимум, бот натворит столько делов что игра все равно слита. В итоге после серии таких игр подбор начинает считать тебя ДНОМ и уже умышлено кидает тебя против сильных игроков и полных днищ к тебе. В итоге скатился до золота, зато твинк-акк так и остался в Мастер-лиге и система подбора именно тянула меня вверх, за счет того что был высокий ММР в быстрой игре, которая к Лиге не имеет по сути никакого отношения.