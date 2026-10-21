Королева Клинков навсегда: игрок в Heroes of the Storm провел 11 лет в игре, играя только одним персонажем

Пользователь Reddit под псевдонимом Key-Crab1163 поделился необычной историей своего опыта игры в Heroes of the Strom. Он опубликовал скриншот своего профиля, в котором уровень Керриган достиг 326, в то время как общий уровень аккаунта остался равен уровню персонажа. Игрок целенаправленно прокачивал исключительно одного персонажа на протяжении 11 лет.

Игрок признался, что установил Heroes of the Storm ради компании друзей. С самого начала он заявил им, что будет заходить в игру только при условии, что сможет мейнить персонажа из расы Зергов из StarCraft, и его выбор пал на Королеву Клинков. За 11 лет игры он играл только в режим быстрой игры.

Его пост вызвал настоящий фурор в сообществе на Reddit, набрав 1600 лайков и более 350 комментариев. Практически каждый пользователь оставил комментарий в стиле "Holy shit, это потрясающе!", признавая, что это один из самых преданных поклонников Heroes of the Storm.

Кроме того, игрок поделился некоторыми любопытными моментами игры за Керриган. Чаще всего игрок использовал стандартный билд за Керриган, но на картах с двумя линиями он переключался на билд через прокачку W, чтобы наносить больше взрывного урона по площади. Самым неприятным противником для него была Загара.

На 326-м уровне персонажа игрок решил, что с него пока хватит. В ближайшее время у него появится ребенок, которому он намерен посвятить все свое свободное время.