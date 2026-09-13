Новые герои, боевой пропуск, поля боя и режимы - Blizzard проводят опрос среди игроков Heroes of the Storm

На BlizzCon 2026 компания Blizzard преподнесла фанатам Heroes of the Storm огромный сюрприз: впервые за 6 лет в игре появится новый герой — Ксал'атат из World of Warcraft. Посетители выставки смогли сыграть за нового героя в подготовленном для этого зале, но здесь любопытен еще один момент.

Помимо демо нового героя, Blizzard предложила пройти опрос, в котором поинтересовалась какие режимы, героев и новые поля боя хотели бы увидеть посетители выставки в игре. Часть вопросов косвенно затрагивала техническое состояние игры, добавлении кросс-игровых обликов, появлению боевого пропуска (Battle Pass) и возможный релиз игры в Steam.

Какие герои были упомянуты в этом опросе:

Селендис (StarCraft);

Харт Камневар (Hearthstone);

Фернам (Diablo);

Leeroy Jenkins и Лор'темар Терон (World of Warcraft);

Уинстон, Кирико, Мизуки и Реактивный кот (Overwatch);

Блэкторн (Blackthorne).

Blizzard подчеркнула, что появление Ксал'атат - это прямая реакция на не остывающий интерес комьюнити к их любимой игре, а этот опрос поможет определить, какого героя могли бы добавить разработчики в будущем. Напоминаем вам, что Ксал'атат выходит на тестовом сервере (PTR) 14 сентября, а полноценный релиз героя состоится 28 сентября.