По слухам, Heroes of the Storm появится в Xbox Game Pass в феврале

Зарубежный игровой портал Insider Gaming сообщает со ссылкой на собственные источники, что уже в Февряле текущего года Heroes of the Storm пополнит библиоткеку игр подписочного сервиса Game Pass.

Не до конца ясно, каким образом Blizzard и Microsoft хотят оправдать появление Heroes of The Storm на платном сервисе Game Pass, ведь игра бесплатная, но в игру могут добавить ексклюзивный контент в виде новых скинов как это было с Overwatch 2, а также предоставить открытый доступ ко всем героям.

Кроме того, еще одним намеком на скорое появление игры в Game Pass может служить тот факт, что последние пол года игру регулярно обновляли балансировочными патчами, и такам образом подготавливали игру. Напоминаем вам, что в этом году игре исполняется 10 лет.