По слухам, на BlizzCon 2026 могут представить новый контент для Heroes of the Storm

Этой информацией поделился инсайдер и журналист Windows Central - Джез Корден. Один из пользователей Twitter спросил у Кордена, просил ли тот у главы Xbox Ашу Шарму возобновить работу над Heroes of the Storm? На что Корден коротко ответил:

"Следите за обновлениями", а позже добавил: "Вы узнаете больше на этом BlizzСon".

Никаких официальных заявлений насчет того, что Blizzard вновь вернется к разработке Heroes of the Storm нет, но фанаты игры на протяжении многих лет не теряют на это надежду. Теоретически Blizzard могут представить новую карту или нового героя, но возлагать надежды на выпуск крупного обновления, вроде Heroes of the Storm 3.0, пожалуй, не стоит.

Также не стоит забывать, что для BlizzCon 2026 анонсированы турниры по классическим играм Blizzard, в том числе для Heroes of the Storm. Напоминаем вам, что мероприятие BlizzCon 2026 будет проходить с 12 по 13 сентября. По слухам, Blizzard готовится анонсировать шутер по вселенной StarCraft.