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Heroes of the Storm 02.06.2015
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
8 1 068 оценок

Получите 7-дневный буст за просмотр трансляции Heroes of the Storm на Twitch

Solstice Solstice

В честь приближающегося события BlizzСon 2026 компания Blizzard решила порадовать поклонников Heroes of the Storm. Смотрите трансляции олдскульных турниров по Heroes of the Storm Classic Cup на стриминговой площадке Twitch и получите 7-дневный буст.

Blizzard намерена провести серию особых ретро-матчей, которые отдадут дань уважения киберспортивному прошлому игры и финалу HGC 2018 года. В игре примут участие известные профессиональные игроки, выступавшие на прошлых турнирах BlizzCon.

Детали акции:

  • Что нужно делать: Посмотреть 1 час трансляции по HotS (в категории Classic Cup) на Twitch.
  • Когда: 12 сентября (в рамках трансляций, приуроченных к мероприятиям BlizzCon).
  • Награда: 7 дней усиления (Boost) для вашего аккаунта.

Что бы получить награду вам потребуется связать учетные записи Battle.net и Twitch (сделать это можно в настройках вашего аккаута). После получения награды вам потребуется перейти в инвентарь Twitch и забрать подарок.

Эта новость приятно удивила фанатов игры, поскольку полноценные официальные промо-акции и новости по Heroes of the Storm выходят крайне редко. Напоминаем вам, что мероприятие BlizzCon 2026 будет проходить с 12 по 13 сентября.

По слухам, на BlizzCon 2026 могут представить новый контент для Heroes of the Storm
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Комментарии:  10
Ваш комментарий
luVol

Хм. Вот это явно не с проста и какой-то ананос по хотсу на близкон действительно предстоит

7
-zotik-

А он разве не закрылся херова тучу лет назад?

3
Пользователь ВКонтакте

Ого. Оно живое // Александр Королёв

1
Egik81

Чего только не сделаешь, дабы сделать видимость, что все хорошо и развивается в штатном режиме.

1
Магае

А что там бустят? Там есть какая-то прокачка?

1
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