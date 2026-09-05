Получите 7-дневный буст за просмотр трансляции Heroes of the Storm на Twitch

В честь приближающегося события BlizzСon 2026 компания Blizzard решила порадовать поклонников Heroes of the Storm. Смотрите трансляции олдскульных турниров по Heroes of the Storm Classic Cup на стриминговой площадке Twitch и получите 7-дневный буст.

Blizzard намерена провести серию особых ретро-матчей, которые отдадут дань уважения киберспортивному прошлому игры и финалу HGC 2018 года. В игре примут участие известные профессиональные игроки, выступавшие на прошлых турнирах BlizzCon.

Детали акции:

Что нужно делать: Посмотреть 1 час трансляции по HotS (в категории Classic Cup) на Twitch.

Когда: 12 сентября (в рамках трансляций, приуроченных к мероприятиям BlizzCon).

Награда: 7 дней усиления (Boost) для вашего аккаунта.

Что бы получить награду вам потребуется связать учетные записи Battle.net и Twitch (сделать это можно в настройках вашего аккаута). После получения награды вам потребуется перейти в инвентарь Twitch и забрать подарок.

Эта новость приятно удивила фанатов игры, поскольку полноценные официальные промо-акции и новости по Heroes of the Storm выходят крайне редко. Напоминаем вам, что мероприятие BlizzCon 2026 будет проходить с 12 по 13 сентября.