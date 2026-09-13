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Heroes of the Storm 02.06.2015
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
8 1 069 оценок

Получите набор "Лютый волк Нексуса" за вход в Heroes of the Storm до 27 сентября

Solstice Solstice

Blizzard объявили временную раздачу подарков для игроков Heroes of the Storm. Войдите в игру до 27 сентября 2026 года и получите набор «Лютый волк Нексуса». Это специальный бесплатный комплект, который Blizzard раздают в честь открытия фестиваля BlizzCon 2026.

В этот бесплатный набор входят:

  • Транспорт «Лютый волк Нексуса»
  • Буст на 30 дней
  • Портрет с легендарными персонажами Heroes of the Storm в честь BlizzCon 2026
  • Портрет с логотипом BlizzCon 2026

После входа в игру вам потребуется зайти во внутриигровой магазин и забрать этот подарок бесплатно.

Напоминаем вам, что на выставке был анонсирован новый герой из вселенной Warcraft - Ксал'атат. Тестирование героя на PTR начнется 14 сентября. Выпустить героя на живые сервера Blizzard планируют ближе к концу сентября.

Heroes of the Storm получит первого нового героя за шесть лет - Ксал'атат из World of Warcraft
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