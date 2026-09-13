Получите набор "Лютый волк Нексуса" за вход в Heroes of the Storm до 27 сентября

Blizzard объявили временную раздачу подарков для игроков Heroes of the Storm. Войдите в игру до 27 сентября 2026 года и получите набор «Лютый волк Нексуса». Это специальный бесплатный комплект, который Blizzard раздают в честь открытия фестиваля BlizzCon 2026.
В этот бесплатный набор входят:
- Транспорт «Лютый волк Нексуса»
- Буст на 30 дней
- Портрет с легендарными персонажами Heroes of the Storm в честь BlizzCon 2026
- Портрет с логотипом BlizzCon 2026
После входа в игру вам потребуется зайти во внутриигровой магазин и забрать этот подарок бесплатно.
Напоминаем вам, что на выставке был анонсирован новый герой из вселенной Warcraft - Ксал'атат. Тестирование героя на PTR начнется 14 сентября. Выпустить героя на живые сервера Blizzard планируют ближе к концу сентября.