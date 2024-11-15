В Heroes of the Storm началось празднование юбилея Warcraft

Неожиданно для Heroes of the Storm вышло мини-обновление, в котором игрокам предлагают отпраздновать юбилей вселенной Warcraft. Главное меню игры обновилось иллюстрацией из Warcraft 3: Reforged, а во внутриигровом магазине доступны комплекты "За Орду!" и "За Альянс!".

Кроме того, теперь все персонажи вселенной Warcraft доступны для игры совершенно бесплатно, даже если у вас нет их в коллекции. Неизвестно до какого числа продлится такая щедрость, но если вы никогда не пробовали игру, то сейчас самый подходящий момент для этого.