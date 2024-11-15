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Heroes of the Storm 02.06.2015
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
8 1 039 оценок

В Heroes of the Storm началось празднование юбилея Warcraft

Solstice
Новости

Неожиданно для Heroes of the Storm вышло мини-обновление, в котором игрокам предлагают отпраздновать юбилей вселенной Warcraft. Главное меню игры обновилось иллюстрацией из Warcraft 3: Reforged, а во внутриигровом магазине доступны комплекты "За Орду!" и "За Альянс!".

Кроме того, теперь все персонажи вселенной Warcraft доступны для игры совершенно бесплатно, даже если у вас нет их в коллекции. Неизвестно до какого числа продлится такая щедрость, но если вы никогда не пробовали игру, то сейчас самый подходящий момент для этого.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
shecter

В виде главного экрана и парой маунтов))вот это праздник))

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yar1097

Они уже давно остановили развитие игры. Максимум иногда балансные мини-патчи выпускают.

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