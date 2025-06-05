На VK Play вышло демо ролевой игры Heroines of Swords & Spells 2

До понедельника пробная версия — эксклюзив площадки.
Российский независимый разработчик Кирилл Пестряков опубликовал на VK Play демоверсию ролевой игры Heroines of Swords & Spells II. До понедельника 9 июня она будет эксклюзивом площадки.
Heroines of Swords & Spells II — сиквел тепло принятой RPG 2020 года, также созданный в популярном приложении RPG Maker. Это сюжетная ролевая игра примерно на 50 часов. В комплекте боссы, головоломки, секреты, юмор и четверка очаровательных героинь-неумех.
По заявлению разработчика, объем художественного текста превышает «Войну и мир». Релиз полной версии запланирован на 3 квартал 2025 года.
Любопытно. Как раз ищу что нибудь на 2 ядра 4 гига. Надеюсь системки не загнут!
Причем в Стиме демка тоже должна была выйти вчера, но из-за того что разработчик как-то привязал её к событию "Играм быть", а событие перенесли, то и демка тоже переехала.
А вообще, это одна из лучших сюжетных отечественных инди, всем любителям фентезийных приключений с рекомендую.
а как хентай они пропустили? все никакой борьбы
Что вы имеете против хентая?
у вк спрашивай
А зачем мне ВК, я там хентай не смотрю?! Есть же хентайгем, рул и пр.
Странно постить новость про поделку в РПГ Мейкере. ДА и к тому же из ртп сделанную.