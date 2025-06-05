На VK Play вышло демо ролевой игры Heroines of Swords & Spells 2

До понедельника пробная версия — эксклюзив площадки.

Российский независимый разработчик Кирилл Пестряков опубликовал на VK Play демоверсию ролевой игры Heroines of Swords & Spells II. До понедельника 9 июня она будет эксклюзивом площадки.

Heroines of Swords & Spells II — сиквел тепло принятой RPG 2020 года, также созданный в популярном приложении RPG Maker. Это сюжетная ролевая игра примерно на 50 часов. В комплекте боссы, головоломки, секреты, юмор и четверка очаровательных героинь-неумех.

По заявлению разработчика, объем художественного текста превышает «Войну и мир». Релиз полной версии запланирован на 3 квартал 2025 года.