Тактическая ролевая игра/симулятор выживания Hero's Adventure выйдет из раннего доступа через пару недель

После восьми месяцев пребывания в раннем доступе китайская ролевая игра о боевых искусствах Hero's Adventure: Road to Passion выйдет 16 ноября с полным английским переводом.
Вот что предлагает игра из описания в Steam:
- Кулак, ладонь, клинок, меч, копье, посох, музыкальные инструменты, внутренние и внешние техники - все это можно комбинировать между собой. Вы можете сосредоточиться на одном стиле, чтобы полностью овладеть им, или стать универсалом и изучить все - выбор за вами.
- В этой игре нет "главного маршрута", игрок может свободно выбирать свой путь в мире Цзянху".
- Заводите знакомства с мужчинами и женщинами из Цзянху со всего мира, лавируйте между многочисленными группировками Цзянху и создавайте свою собственную сеть отношений.
- В мире Цзяньху нет простого черного или белого, не все можно решить грубой силой, попробуйте разные методы для разных обстоятельств и посмотрите на разные результаты.
- Продвижение по миру в реальном времени в соответствии с действиями игрока, каждый NPC имеет свой собственный ИИ жизнедеятельности.
Прямо как обещания по первому Сталкеру.
Первому? Ты до сих пор в 2004 находишься?
Чего то не нашел. Недоступно в РФ?