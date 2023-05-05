Симулятор управления фэнтезийным городом A Hero's Rest получил крупное обновление ©

Сегодня компания Vanargand Games выпустила новое обновление для A Hero’s Rest, уникальной игры-симулятора управления, в которой используется свежий подход к традиционному жанру фэнтезийных приключений. Вместо того, чтобы играть роль героя, игрок берет на себя роль владельца шумного средневекового города. В новом обновлении добавлены долгожданные шаблоны снаряжения, подробный компендиум, специализации рабочих станций и новые обновления рабочих станций, что завершает еще одну веху на пути к выпуску.

С последним обновлением игроки A Hero’s Rest теперь могут получить доступ к шаблонам снаряжения, что позволяет им с легкостью создавать и настраивать снаряжение для своих героев. Новый Компендиум — это подробное руководство, содержащее всю информацию, которую игроки должны знать о своем городе, героях и рецептах крафта. Специализации рабочих станций позволяют игрокам настраивать свои мастерские с широким спектром привилегий, которые можно выбрать в соответствии со своими потребностями, а улучшения рабочих станций помогают повысить производительность и эффективность.

В A Hero's Rest игрокам предстоит построить и управлять средневековым фэнтезийным городом с нуля. Основной игровой процесс игры вращается вокруг строительства зданий, таких как гостиницы и магазины, и заполнения их различными предметами, такими как оружие, доспехи и магическое снаряжение, чтобы привлечь героев в город. Игроки могут украшать и улучшать свои здания, чтобы повысить их привлекательность и понравиться еще более могущественным героям.

Одной из ключевых особенностей A Hero's Rest является система крафта, которая позволяет игрокам создавать нестандартное снаряжение для своих героев. Имея тысячи доступных вариантов настройки, игроки могут создавать уникальное и мощное снаряжение, чтобы удовлетворить потребности своих героев.

По мере того, как город растет, а герои становятся все могущественнее, игроки должны ставить для них квесты, чтобы собирать ресурсы и защищать город. Наблюдение за тем, как герои растут с течением времени, и влияние на их судьбу с помощью предоставленных инструментов — центральный аспект игровой механики управления.

Игра доступна на ПК в Steam и Epic Games Store.