Разработчики Hex Judge добавили в игру русский язык

Hex Judge

Разработчики симулятора ведьминого суда Hex Judge выпустили обновление, завершающее запланированную локализацию. Игра теперь официально поддерживает 12 языков, включая русский. Об этом сообщает Дима Антивирус. Последнее обновление добавило корейский и нидерландский языки, завершив дорожную карту локализации.

Hex Judge

Hex Judge — это смесь допроса с использованием ИИ и дедуктивного расследования в мрачном средневековом сеттинге. Игрок выступает в роли инквизитора, прибывшего в деревню, где распространяются слухи о ведьме. Задача — допросить жителей, сравнить показания, найти противоречия и до захода солнца решить, кого предать суду.

В каждом прохождении случайным образом выбираются 6 подозреваемых. Их характеры, взаимоотношения, подозрения и скрытые мотивы меняются при каждой новой игре. Одно прохождение занимает около 20–40 минут. В игре несколько концовок, а эпилоги генерируются ИИ в зависимости от вынесенного приговора.

Hex Judge

В полной версии также доступен редактор жителей: можно менять имя, внешность, возраст и характер персонажей, создавая собственную деревню. При этом отношения между жителями и сюжет продолжают работать.

Разработчики поблагодарили игроков за запросы дополнительных языков и поддержку проекта. Следующей крупной задачей станет улучшение ИИ-диалогов: ускорение ответов и более плавный геймплей.